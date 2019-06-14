14 июня 2019, 20:19

Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил

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Возрожденное культовое купе Alpine A110 обзавелось «заряженной» S-версией. Из штатного мотора спорткара «выжали» дополнительные 40 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте.
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
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Двухместный спорткар Alpine A110 представили весной 2017 года на Женевской автосалоне. Оригинальная марка Alpine, известная спортивными моделями, прекратила своё существование более 20 лет назад. Компания Renault взялась за возрождение легендарного бренда. Новый Alpine A110 стал идеологическим преемником спорткара Alpine A110 из 1960-х годов. С момента дебюта автомобиль завоевал множество престижных премий и наград. В итоге, он чуть было ни стал «Лучшим автомобилем года» в Европе. По результатам голосования Alpine A110 набрал равное число баллов (250) с электрическим кроссовером Jaguar I-Pace. После повторного анализа голосов Alpine A110 присудили второе место.

Стандартное купе оснащено 1,8-литровой «турбочетверкой», которая выдает 252 л.с. и 320 Нм. В «заряженной» версии Alpine A110S мотор форсировали до 292 сил. Крутящий момент при этом остался на прежнем уровне. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Такой автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 4,4 секунды, выигрывая в спринте 0,1 секунды у базового Alpine A110. Максимальная скорость купе составляет 260 км/ч.

В дополнение к увеличенной производительности мотора спорткар получил заниженную на 4 мм подвеску, на 50% более жесткие пружины, и вдвое более прочные стабилизаторы поперечной устойчивости. Уже в «базе» автомобиль оснащается 320-миллиметровыми тормозами Brembo и особыми шинами Michelin Pilot Sport 4. Внешне «заряженный» A110S можно опознать по отделке из карбона и оранжевому шильдику на задней стойке. Цены начинаются от 66,5 тыс. евро (около 4,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). В качестве опции можно дозаказать углепластиковую крышу и матово-серую окраску кузова Gris Tonnerre.


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Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
{{material_122417}}Двухместный спорткар Alpine A110 представили весной 2017 года на Женевской автосалоне. Оригинальная марка Alpine, известная спортивными моделями, прекратила своё существование более 20 лет назад. Компания Renault взялась за возрождение легендарного бренда. Новый Alpine A110 стал идеологическим преемником спорткара Alpine A110 из 1960-х годов. С момента дебюта автомобиль завоевал множество престижных премий и наград. В итоге, он чуть было ни стал «Лучшим автомобилем года» в Европе. По результатам голосования Alpine A110 набрал равное число баллов (250) с электрическим кроссовером Jaguar I-Pace. После повторного анализа голосов Alpine A110 присудили второе место.Стандартное купе оснащено 1,8-литровой «турбочетверкой», которая выдает 252 л.с. и 320 Нм. В «заряженной» версии Alpine A110S мотор форсировали до 292 сил. Крутящий момент при этом остался на прежнем уровне. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Такой автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 4,4 секунды, выигрывая в спринте 0,1 секунды у базового Alpine A110. Максимальная скорость купе составляет 260 км/ч.В дополнение к увеличенной производительности мотора спорткар получил заниженную на 4 мм подвеску, на 50% более жесткие пружины, и вдвое более прочные стабилизаторы поперечной устойчивости. Уже в «базе» автомобиль оснащается 320-миллиметровыми тормозами Brembo и особыми шинами Michelin Pilot Sport 4. Внешне «заряженный» A110S можно опознать по отделке из карбона и оранжевому шильдику на задней стойке. Цены начинаются от 66,5 тыс. евро (около 4,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). В качестве опции можно дозаказать углепластиковую крышу и матово-серую окраску кузова Gris Tonnerre.
2019-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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