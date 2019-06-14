14 июня 2019, 20:19
Стильный спорткар Alpine A110 форсировали до 292 сил
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Возрожденное культовое купе Alpine A110 обзавелось «заряженной» S-версией. Из штатного мотора спорткара «выжали» дополнительные 40 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте.
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Стандартное купе оснащено 1,8-литровой «турбочетверкой», которая выдает 252 л.с. и 320 Нм. В «заряженной» версии Alpine A110S мотор форсировали до 292 сил. Крутящий момент при этом остался на прежнем уровне. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Такой автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 4,4 секунды, выигрывая в спринте 0,1 секунды у базового Alpine A110. Максимальная скорость купе составляет 260 км/ч.
В дополнение к увеличенной производительности мотора спорткар получил заниженную на 4 мм подвеску, на 50% более жесткие пружины, и вдвое более прочные стабилизаторы поперечной устойчивости. Уже в «базе» автомобиль оснащается 320-миллиметровыми тормозами Brembo и особыми шинами Michelin Pilot Sport 4. Внешне «заряженный» A110S можно опознать по отделке из карбона и оранжевому шильдику на задней стойке. Цены начинаются от 66,5 тыс. евро (около 4,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). В качестве опции можно дозаказать углепластиковую крышу и матово-серую окраску кузова Gris Tonnerre.
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