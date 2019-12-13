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13 декабря 2019, 18:00

Стрельба по колесам «Нивы» и смерть таксиста, ответившего «за дурака»

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Фото: 56мвд.рф
Автомобильная жизнь российских регионов на этой неделе текла своим чередом. Согласно публикациям разного рода СМИ, подавляющее количество новостей было посвящено дорожно-транспортным происшествиям. Но мы обратили внимание на другие темы.
Стрельба по колесам Нивы и смерть таксиста ответившего за дурака

Фото из открытых источников

Стрельба по колесам Нивы и смерть таксиста ответившего за дурака

Фото: 56мвд.рф

Стрельба по колесам Нивы и смерть таксиста ответившего за дурака

Фото: 56.мвд.рф

Стрельба по колесам Нивы и смерть таксиста ответившего за дурака

Фото: pyt-yah-online.ru

Стрельба по колесам Нивы и смерть таксиста ответившего за дурака
Стрельба по колесам Нивы и смерть таксиста ответившего за дурака
Стрельба по колесам Нивы и смерть таксиста ответившего за дурака
Стрельба по колесам Нивы и смерть таксиста ответившего за дурака

Коллеги из курганских Интернет-изданий сообщают о жительнице областной столицы, которая в настоящее время находится под стражей и ожидает суда по обвинению в применении в отношении сотрудника полиции физической силы и его оскорблении. 

Ее история вкратце такова: некоторое время назад участковый выехал на место, которое ему указал звонивший аноним. Там страж порядка увидел, как подвыпившие мужчина и женщина пытаются вскрыть и завести чужой автомобиль.

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Как только участковый себя обнаружил, горе-угонщица выругалась так, что небу стало жарко, а потом и вовсе напала на полицейского, видимо, серьезно обидевшись на него за срыв своих нетрезвых планов.

Сейчас она, естественно, трезвая и ждет оглашения своего вердикта. Если удастся доказать ее вину, сидеть дамочке все ближайшие 5 лет.

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В столице Карелии горсуд вынес приговор гр. Виталию Сюкалову, обвиняя его в убийстве водителя такси, а также гр. Денису Абрамову, которому инкриминируется незаконное лишение  свободы все того же водителя такси.

«В процессе распития коньяка гр. Абрамов с целью пошутить над таксистом сказал, что, мол, тот никто иной, как последний шпион, и работает на службу безопасности Украины», - говорится в обвинительном заключении. Таксист ответил, что это не так и, по словам Абрамова следователю, обозвал его «дураком».

«Зеленый змий» взбудоражился, и Абрамов решил «проучить» врага-таксиста. В частности, он ему предложил написать заявление о сотрудничестве с ФСБ, которое он туда передаст, и у него «будут проблемы». Таксист оказался парнем слабохарактерным и под диктовку Абрамова таки написал несколько заявлений.

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Затем в истории «наследил» гр. Сюкалов, который несколько раз заехал таксисту в область лица и в дополнение пнул его ногой. Поняв, что силы неравные, таксист не захотел более быть мальчиком для битья, вырвался и попытался «дать деру». Но гр. Сюкалов догнал беглеца и трижды ударил в спину клинком ножа.

Судьи не стали жалеть Виталия Сюкалова и дали ему 11 лет и 4 месяца лишения свободы за убийство. В свою очередь Денис Абрамов обошелся практически испугом: за лишение таксиста свободы ему дали всего 1 год и 6 месяцев, которые он проведет в колонии-поселении.

**************

В Оренбургской области сотрудники ДПС ГИБДД остановили на дороге «Ниву», в которой находились трое мужчин, причем один из них в хорошем «ранге» - главного охотоведа одного из районов Оренбуржья. Но внедорожник не сразу затормозил по приказу дорожного полицейского. Наоборот, водитель дал по газам и пытался выжать из старушки-«Нивы» все то, на что она способна.

При этом «бегунков» не испугали предупреждения со стороны догоняющего экипажа ГИБДД о применении стрелкового оружия. Стражам порядка ничего не оставалось делать, как применить пистолет по своему прямому назначению. Раздалось 2 предупредительных выстрела в воздух и пять по колесам «Нивы». После чего автомобиль замедлил свое движение.

Полицейские заглянули в багажник и обнаружили в нем 6 гладкоствольных охотничьих ружей и 2 туши убитых косуль. Теперь пассажирам «Нивы» светит уголовная статья «Незаконная охота»…  

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Стрельба по колесам «Нивы» и смерть таксиста, ответившего «за дурака»
Коллеги из курганских Интернет-изданий сообщают о жительнице областной столицы, которая в настоящее время находится под стражей и ожидает суда по обвинению в применении в отношении сотрудника полиции физической силы и его оскорблении.  Ее история вкратце такова: некоторое время назад участковый выехал на место, которое ему указал звонивший аноним. Там страж порядка увидел, как подвыпившие мужчина и женщина пытаются вскрыть и завести чужой автомобиль. {{material_127145}} Как только участковый себя обнаружил, горе-угонщица выругалась так, что небу стало жарко, а потом и вовсе напала на полицейского, видимо, серьезно обидевшись на него за срыв своих нетрезвых планов.Сейчас она, естественно, трезвая и ждет оглашения своего вердикта. Если удастся доказать ее вину, сидеть дамочке все ближайшие 5 лет.**************В столице Карелии горсуд вынес приговор гр. Виталию Сюкалову, обвиняя его в убийстве водителя такси, а также гр. Денису Абрамову, которому инкриминируется незаконное лишение  свободы все того же водителя такси.«В процессе распития коньяка гр. Абрамов с целью пошутить над таксистом сказал, что, мол, тот никто иной, как последний шпион, и работает на службу безопасности Украины», - говорится в обвинительном заключении. Таксист ответил, что это не так и, по словам Абрамова следователю, обозвал его «дураком». «Зеленый змий» взбудоражился, и Абрамов решил «проучить» врага-таксиста. В частности, он ему предложил написать заявление о сотрудничестве с ФСБ, которое он туда передаст, и у него «будут проблемы». Таксист оказался парнем слабохарактерным и под диктовку Абрамова таки написал несколько заявлений.{{material_127366}} Затем в истории «наследил» гр. Сюкалов, который несколько раз заехал таксисту в область лица и в дополнение пнул его ногой. Поняв, что силы неравные, таксист не захотел более быть мальчиком для битья, вырвался и попытался «дать деру». Но гр. Сюкалов догнал беглеца и трижды ударил в спину клинком ножа. Судьи не стали жалеть Виталия Сюкалова и дали ему 11 лет и 4 месяца лишения свободы за убийство. В свою очередь Денис Абрамов обошелся практически испугом: за лишение таксиста свободы ему дали всего 1 год и 6 месяцев, которые он проведет в колонии-поселении. **************В Оренбургской области сотрудники ДПС ГИБДД остановили на дороге «Ниву», в которой находились трое мужчин, причем один из них в хорошем «ранге» - главного охотоведа одного из районов Оренбуржья. Но внедорожник не сразу затормозил по приказу дорожного полицейского. Наоборот, водитель дал по газам и пытался выжать из старушки-«Нивы» все то, на что она способна.При этом «бегунков» не испугали предупреждения со стороны догоняющего экипажа ГИБДД о применении стрелкового оружия. Стражам порядка ничего не оставалось делать, как применить пистолет по своему прямому назначению. Раздалось 2 предупредительных выстрела в воздух и пять по колесам «Нивы». После чего автомобиль замедлил свое движение.Полицейские заглянули в багажник и обнаружили в нем 6 гладкоствольных охотничьих ружей и 2 туши убитых косуль. Теперь пассажирам «Нивы» светит уголовная статья «Незаконная охота»…  
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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