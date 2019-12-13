Стрельба по колесам «Нивы» и смерть таксиста, ответившего «за дурака»
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Фото из открытых источников
Фото: 56мвд.рф
Фото: 56.мвд.рф
Фото: pyt-yah-online.ru
Коллеги из курганских Интернет-изданий сообщают о жительнице областной столицы, которая в настоящее время находится под стражей и ожидает суда по обвинению в применении в отношении сотрудника полиции физической силы и его оскорблении.
Ее история вкратце такова: некоторое время назад участковый выехал на место, которое ему указал звонивший аноним. Там страж порядка увидел, как подвыпившие мужчина и женщина пытаются вскрыть и завести чужой автомобиль.
Сейчас она, естественно, трезвая и ждет оглашения своего вердикта. Если удастся доказать ее вину, сидеть дамочке все ближайшие 5 лет.
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В столице Карелии горсуд вынес приговор гр. Виталию Сюкалову, обвиняя его в убийстве водителя такси, а также гр. Денису Абрамову, которому инкриминируется незаконное лишение свободы все того же водителя такси.
«В процессе распития коньяка гр. Абрамов с целью пошутить над таксистом сказал, что, мол, тот никто иной, как последний шпион, и работает на службу безопасности Украины», - говорится в обвинительном заключении. Таксист ответил, что это не так и, по словам Абрамова следователю, обозвал его «дураком».
«Зеленый змий» взбудоражился, и Абрамов решил «проучить» врага-таксиста. В частности, он ему предложил написать заявление о сотрудничестве с ФСБ, которое он туда передаст, и у него «будут проблемы». Таксист оказался парнем слабохарактерным и под диктовку Абрамова таки написал несколько заявлений.
Судьи не стали жалеть Виталия Сюкалова и дали ему 11 лет и 4 месяца лишения свободы за убийство. В свою очередь Денис Абрамов обошелся практически испугом: за лишение таксиста свободы ему дали всего 1 год и 6 месяцев, которые он проведет в колонии-поселении.
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В Оренбургской области сотрудники ДПС ГИБДД остановили на дороге «Ниву», в которой находились трое мужчин, причем один из них в хорошем «ранге» - главного охотоведа одного из районов Оренбуржья. Но внедорожник не сразу затормозил по приказу дорожного полицейского. Наоборот, водитель дал по газам и пытался выжать из старушки-«Нивы» все то, на что она способна.
При этом «бегунков» не испугали предупреждения со стороны догоняющего экипажа ГИБДД о применении стрелкового оружия. Стражам порядка ничего не оставалось делать, как применить пистолет по своему прямому назначению. Раздалось 2 предупредительных выстрела в воздух и пять по колесам «Нивы». После чего автомобиль замедлил свое движение.
Полицейские заглянули в багажник и обнаружили в нем 6 гладкоствольных охотничьих ружей и 2 туши убитых косуль. Теперь пассажирам «Нивы» светит уголовная статья «Незаконная охота»…
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