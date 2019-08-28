Тривиальный разговор в салоне московского такси
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Фото из открытых источников
- Вы уж извините, не хочу томиться в пробке, которая, как сами видите, на всю длину сектора прилета. – Попутно водитель, мужчина предпенсионного возраста, забирает у меня сумку и аккуратно укладывает ее в багажник иномарки, обклеенной в желтый цвет. - Простоять можно более 10 минут, тогда сразу выложи и оплати 3000 рублей. Риск велик, знаю, что говорю.
- Что, попадали уже?
- Не раз. Правда, в других терминалах «Шарика», где, скажем так, чуть подешевле.
- У нас в Санкт-Петербурге «штрафная» минута – 16-я. И сразу 700 рублей.
- Возможно, не пробовал. Устали, поди, от постоянных заторов?
- Не то слово. То ли дело в 90-х годах: машин было на порядок меньше, улицы свободнее. Работай себе в удовольствие.
- Это у вас банальная ностальгия по молодости. Из цикла: «Когда деревья были большими».
- Не скажите. Я «пашу» таксистом 30 лет, видел всякое. Возможно, 20 лет назад крутить баранку было опаснее, это да. Всякие случаи выпадали на мою долю. Трудился еще на «Волге», так были даже попытки отобрать машину, с ножом кидались, удавку на шею бросали, дрались регулярно. В этом плане сейчас намного спокойнее.
- Вижу, что вы явно в ночь работали (наш разговор происходил в 7 утра – прим. автора), тяжело?
- Нисколько. Повторюсь, я так уже три десятка лет. Привык. Всю ночь за рулем, днем отсыпаюсь.
- Разве это жизнь?! Неужто спать не хочется во время «службы»?
- Не хочется. Говорю же – привык.
- С опытом, значит. И, наверняка, как специалист в этом деле, можете порекомендовать средства борьбы с сонливостью за рулем? Ну, я про разного рода энергетики, кофе, семечки и т.п.
- Естественно, все перепробовал, но совет один: сон, пусть даже всего 15-20 минут. Усталость снимает мгновенно. Лучшего рецепта не придумаешь.
- Есть такая проблемка. Тот же «Яндекс-Такси», например, может вообще не приехать на заказ. Примеров полно, и Вы знаете не хуже меня.
- А почему так?
- Там водители не понятно какого роду-племени. Если вообще их можно назвать водителями. Вы же понимаете, о чем я. Города не знают, многие даже вбивать адрес по-русски не в состоянии. Не будь навигатора – пропало дело! Недавно была хохма: один «из этих самых» пытался голосовой командой вбить адрес: «Одесская, 6». Так, прибор ему высветил 1400 км ходу, то бишь Одессу. Оказалось, проблемы с произношением…
- Это и смешно, и печально одновременно. Зато, благодаря агрегаторам, в той же Москве полным полно машин такси. Разве это плохо?
- Раньше в городе было 20 таксопарков. Сейчас же масса разнородных фирм и компаний. Кто они какие, что и почему? Не понятно. Знаю, что ныне очень много простаивает машин, которые в свое время были куплены в лизинг. Ездить некому, вот и принимают на работу кого попало, лишь бы отбить затраченные средства.
В это время на экране большого дисплея загорается сразу три новых вызова. Водитель к ним даже не приглядывается.
- Не интересные заказы?
- Ага. Мелочевка. Я свои положенные 2000 рублей для сдачи в парк уже наработал. Буду ждать более солидного заказа.
- Это «дальнобойного» что ли?
- Его милого.
- И куда приходилось ездить по работе?
- В Карелию мотался, к вам в Выборг. Даже в Элисту одного мужчину возил. Первые два пробега почти без устали, а вот калмыцкий рейс тяжеловат оказался. Еще ведь и от попутчика многое зависит. Вот, например, с Вами легко и непринужденно беседовать. А попадется, простите, сухарь, и разговор не клеится. Тяжело… Ну, вроде как, подъезжаем. Будьте здоровы.
- И вам доброй дороги.
…«Такси – зеленый огонек», - заиграли вдруг в голове строки из песенки Шуфутинского. Хороший, блин, мужик попался. Все бы такие были…
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