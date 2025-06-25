Судно с 3000 новых автомобилей затонуло в Тихом океане

Morning Midas затонул 23 июня и теперь покоится на глубине порядка 5000 метров. К этому моменту все 22 члена экипажа успели покинуть судно. ЧП на борту началось еще 3 июня – с возгорания на палубе, где находились электромобили. Спасатели приступили к работе только 15 июня, более чем через неделю после возникновения пожара. Все это время судно дрейфовало, а его повреждения усугублялись штормом. На борту находилось 70 электрокаров и 680 гибридов, что делает инцидент особенно важным в контексте безопасности перевозки современного транспорта. По данным экспертов страховой компании Allianz, литий-ионные аккумуляторы таких машин создают новые риски для логистики и страхования.

На борту Morning Midas находились автомобили китайских концернов Chery Automobile и Great Wall Motor. Точные данные о том, удалось ли спасти хотя бы часть груза до затопления, пока не раскрыты. Компания Zodiac Maritime также не предоставила информацию об этом. Тем временем два спасательных буксира уже прибыли на место происшествия, чтобы контролировать возможное загрязнение или появление обломков. Третье специализированное судно направляется в качестве дополнительной меры предосторожности. По словам представителя береговой охраны США, «загрязнений пока не зафиксировано», но ситуация остается под наблюдением.

Фото: U.S. Coast Guard/Air Station Kodiak/AP

Это уже третий случай с возгоранием на судне с автомобилями за последние три года. В 2022 году похожая катастрофа произошла с судном Felicity Ace, перевозившим 4 000 премиальных авто, включая Porsche и Bentley, – оно затонуло после двух недель горения. В 2023 году аналогичный пожар возник на борту грузового судна, следовавшего из Германии в Сингапур. Тогда один человек погиб, несколько получили ранения, а пожар разгорелся настолько сильно, что пламя не могли потушить целую неделю. После этого случая Нидерландская комиссия по безопасности предложила пересмотреть стандарты реагирования на пожары на таких судах, поскольку электромобили могут быть значительно опаснее при тушении.

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