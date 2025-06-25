Судно с 3000 новых автомобилей затонуло в Тихом океане
На борту Morning Midas находились автомобили китайских концернов Chery Automobile и Great Wall Motor. Точные данные о том, удалось ли спасти хотя бы часть груза до затопления, пока не раскрыты. Компания Zodiac Maritime также не предоставила информацию об этом. Тем временем два спасательных буксира уже прибыли на место происшествия, чтобы контролировать возможное загрязнение или появление обломков. Третье специализированное судно направляется в качестве дополнительной меры предосторожности. По словам представителя береговой охраны США, «загрязнений пока не зафиксировано», но ситуация остается под наблюдением.
Это уже третий случай с возгоранием на судне с автомобилями за последние три года. В 2022 году похожая катастрофа произошла с судном Felicity Ace, перевозившим 4 000 премиальных авто, включая Porsche и Bentley, – оно затонуло после двух недель горения. В 2023 году аналогичный пожар возник на борту грузового судна, следовавшего из Германии в Сингапур. Тогда один человек погиб, несколько получили ранения, а пожар разгорелся настолько сильно, что пламя не могли потушить целую неделю. После этого случая Нидерландская комиссия по безопасности предложила пересмотреть стандарты реагирования на пожары на таких судах, поскольку электромобили могут быть значительно опаснее при тушении.
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-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
-
26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
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