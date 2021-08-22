Техосмотр для ОСАГО больше не нужен: почему страховщики отказываются продавать полис без диагностической карты?
Несмотря на то, что федеральный закон начал действовать с сегодняшнего дня, 22 августа, и он имеет больше веса по сравнению с подзаконным актом, автовладельцам наверняка будет непросто доказать свою правоту в споре со страховщиками, пишет drom.ru. Поэтому воспользоваться новым порядком при покупке ОСАГО в ближайшую неделю вряд ли удастся. Также следует понимать, что необязательность техосмотра для страхования не означает полную отмену техосмотра (хотя такие разговоры ведутся уже много лет). Инспектор ГИБДД вправе проверить действующую диагностическую карту, а весной 2022 года такой функционал появится и у дорожных камер. С 1 марта 2022 года сумма штрафа вырастет с нынешних 500 до 2 000 рублей.
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