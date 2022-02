Тест-драйв нового Subaru Forester: как изменился снежный охотник

Сразу заявим, что это не смена поколений, а всего лишь фейслифтинг существующей вот уже четвертый год V генерации. Принимая во внимание, что цикл жизни моделей, по меркам «Плеяд», исчисляется, в среднем, пятью годами, резонно будет ожидать совершенно новый Forester в следующем году. Поживем-увидим, информации о нем пока что нет.

Сейчас мы категорично относим автомобиль к сегменту SUV, а вот в далеких 90-х, когда на свет появилось самое первое поколение «Лесника» (SF), принадлежность долго не могли классифицировать. С одной стороны, это внедорожник, потому как приличный (190 мм) дорожный просвет клиренс и полный привод; с другой стороны, типичный универсал (по кузову). В Subaru заявили, мол, автомобиль сочетает в себе преимущества легкового автомобиля и внедорожника, что было правильно. Но с чьей-то легкой руки родилось определение «оффроуд-универсал». Правда, существовало оно недолго.

Ранее мы писали

20 лет назад компания Subaru провозгласила концепцию Best of the Both, показав миру полноприводный универсал ...