Тест-драйв нового Subaru Forester: как изменился снежный охотник
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Сразу заявим, что это не смена поколений, а всего лишь фейслифтинг существующей вот уже четвертый год V генерации. Принимая во внимание, что цикл жизни моделей, по меркам «Плеяд», исчисляется, в среднем, пятью годами, резонно будет ожидать совершенно новый Forester в следующем году. Поживем-увидим, информации о нем пока что нет.
Оффроуд-универсал
Сейчас мы категорично относим автомобиль к сегменту SUV, а вот в далеких 90-х, когда на свет появилось самое первое поколение «Лесника» (SF), принадлежность долго не могли классифицировать. С одной стороны, это внедорожник, потому как приличный (190 мм) дорожный просвет клиренс и полный привод; с другой стороны, типичный универсал (по кузову). В Subaru заявили, мол, автомобиль сочетает в себе преимущества легкового автомобиля и внедорожника, что было правильно. Но с чьей-то легкой руки родилось определение «оффроуд-универсал». Правда, существовало оно недолго.
Для конца 90-х и начала нулевых автомобиль стал заметным явлением, в том числе с точки зрения технических новаций. Помню, сколь много тогда говорилось о системе Hill-Holder – так называемом тормозе коробки передач. Можно было беззаботно остановиться на подъеме и, не держа ногу на педали тормоза и не выдергивая «ручник», выжать сцепление – машина назад не катилась. Справедливости ради отметим, что Hill-Holder появилась не сразу, ее сначала обкатали на «Импрезе» и уже потом внедрили на Forester (SG).
Свой стиль, своя харизма
Нынешнее поколение Forester в техническом плане ушло от прародителя далеко вперед: больше стал клиренс (до 220 мм), «автомат» безвозвратно вытеснил «ручку», энерговооруженность выше всяких похвал плюс целая россыпь систем безопасности. Жаль только, приемлемый по цене «92-й» бензин давно уже не зальешь в бак. Но вряд ли это смутит тех, кто покупает заведомо дорогой и добротный SUV.
Знаю, что у некоторых потребителей есть вопросы к дизайну Forester, дескать, сколько лет – и все в одном (плюс-минус) «обмундировании». Вот и один наш читатель съязвил: «Хорошо, что есть и нерушимые скрепы, к примеру, ужасная внешность». Мир не без «добрых» людей, и это, заметим, мнение конкретного человека, не претендующего на безапелляционность своего суждения. К тому же, оно было тут же оспорено другим нашим читателем: «У «Субару» свой стиль, своя харизма». И это уже ближе к народу.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
В простоте, да не в обиде
Перелицовывать салон японцы не стали, вероятно, не посчитали нужным в преддверии следующего поколения. Все здесь по-старому, то бишь легко узнаваемо. Мульти-руль с «пухлым» 3-спицевым ободом, незатейливый, но предельно понятный «инструментарий» с 2 стрелочными шкалами и небольшим цветным дисплеем посередине.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Сожми кулак – будет теплее
Чего лишен Outback, и что теперь есть у «Форестера», так это умение автомобиля понимать и реагировать на жесты рук (система DMS). Не всех, конечно, ибо электронике здесь еще тренироваться и тренироваться, но все же.
Простой пример: вам в салоне вдруг стало душно - вы поднимаете руку на уровне лобового стекла, раскрываете ладонь, и климат в ту же секунду сбрасывает пару градусов. Надо, наоборот, добавить? Тогда ладонь сжимаете в кулак – и цифры поползли вверх. Трудно сказать, насколько приживется эта функция у Subaru, ведь нечто подобное мы уже проходили вместе с некоторыми немецкими брендами. И где эти наработки?
Фирменная «субаровская» фишка EyeSight в своем IV поколении доведена до совершенства. Благодаря новой стереокамере, угол обзора у нее теперь вдвое больше, и это предоставляет автомобилю дополнительные преимущества. Он, например, может четко держаться в центре своей полосы, самостоятельно поворачивать, следуя курсу впереди идущего транспортного средства, а если оно вдруг резко затормозит, Forester без участия водителя вырулит из этой критической ситуации. По сути, все это является хорошим дополнением к адаптивному круизу.
Проверенная техника борозды не портит
«Ходовка» у Forester была и осталась отличной, ибо новаций по технической части не произошло. Коробка своевременно реагирует на дорожные ситуации, и SUV до последнего держит необходимые обороты двигателя, что очень удобно и не вызывает дискомфорта при езде. Ход резвый, разгон динамичный, и, если у кого водительского опыта немного, постарайтесь сначала спокойно ездить и медленно трогаться. К резвости надо привыкнуть. Устойчивость на скорости неплохая, сильный боковой ветер почти не чувствуется, подруливать практически не приходится.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
|Subaru Forester 2.5 CVT 4х4
|2.5 л, 185 л.с
|вариатор
|4625 x 1815 x 1730 мм
|полный
|АИ-95
|2 249 900 руб
|Все характеристики
«Симметричный» полный привод наделяет Forester неплохой для SUV проходимостью - по снегу едет почти как по асфальту. Некоторым ограничителем в тяжелых условиях может стать длинный передний свес, но его отчасти компенсирует 220-миллиметровый клиренс. «Обутый» в 18-е «хаккапеллииты», автомобиль трясется на усеянной колдобинами тракторной колее, но при непрерывном педалировании, что называется, тянет себе и тянет. Что и требуется в подобных ситуациях.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
А кто сказал, что будет дешево?
Завод-изготовитель предоставляет гарантию 3 года или 100 000 км пробега. Вроде как у всех, но российское представительство Subaru пошло на встречу своим покупателям и с барского плеча довело гарантийные обязательства до 5 лет и 150 000 км соответственно. Условия распространяются как на новые узлы и агрегаты автомобиля, так и на точечную коррозию поверхностей кузова (естественный износ деталей не в счет).
Ценник, надо понимать, не самое сильное место продукции Subaru, в том смысле, что он всегда отличался от конкурентов в сторону роста. Минимально запрашиваемая стоимость нового «Форестера» - 3 049 000 рублей (Comfort), и это за версию с младшим 2-литровым «оппозитником». С ним, как многие знают, SUV просто едет, а потому потребительские запросы на 150-сильные машины на V поколении Forester не превышали 30%.
Чтобы ехать и получать от этого эмоции, достойные бренда, нужен 2,5-литровый вариант. За таковой просят, как минимум, 3 609 900 рублей (Elegance), как максимум – 3 749 900 рублей (Premium). Это прайс официальный, из раздела «рекомендованных цен». Де-факто же - допы, накрутки и прочие «нехорошести», которыми страдает актуальный автомобильный рынок. Расчет на то, что 40-летние мужики (основной портрет покупателя) успели к своим годам найти престижную работу, обзавестись семьей и изыщут средства побаловать себя честным и добротным автомобилем, собранным в Японии.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Некоторые цифры для сравнения
P.S. Для сравнения, порядок цен на подержанные дорестайлинговые Forester V генерации с мотором 2,5 литра: 2 318 000 рублей (2018 г.в., пробег 88 тыс. км); 2 800 000 рублей (2019 г.в., 42 тыс. км); 2 650 000 рублей (2019 г.в., 94 тыс. км); 3 550 000 рублей (2020 г.в., 8 000 км).
По итогам прошлого года, в России было реализовано 5 650 новых автомобилей Subaru (-9% к АППГ). А ведь еще памятны времена, когда компания продавала по 17 747 автомобилей, как, например, в 2014-м. Именно Forester, как и сегодня, был запевалой в модельной линейке бренда, на его долю пришлось 10 902 ед., или 61,5% от общих продаж Subaru в России и Беларуси за год. Тогда, напомним, 2-литровая версия с вариатором Lineartronic и системой X-Mode (VF) имела в своем активе 45% продаж.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
- 2 247 000 РSubaru Forester 2016 в Москве
- 1 230 000 РSubaru Forester 2017 в Москве
- 1 370 000 РSubaru Forester 2013 в Москве
- 2 030 000 РSubaru Forester 2014 в Москве
- 1 310 000 РSubaru Forester 2012 в Москве
- 1 620 000 РSubaru Forester 2013 в Москве
- 1 660 000 РSubaru Forester 2013 в Москве
- 3 250 000 РSubaru Forester 2020 в Москве
- 3 030 000 РSubaru Forester 2019 в Москве
- 1 590 000 РSubaru Forester 2012 в Москве
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