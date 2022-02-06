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6 февраля 2022, 12:32

Тест-драйв нового Subaru Forester: как изменился снежный охотник

Самый продаваемый продукт Subaru отсутствовал в продаже с конца 2021-го. Покупатели это заметили, особенно на волне всеобщего дефицита машин. Но есть и хорошая весть: первая партия обновленных «Форестеров» в количестве 500 ед. добралась до шоу-румов. Вэлкам!
Фото: Subaru
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник

Сразу заявим, что это не смена поколений, а всего лишь фейслифтинг существующей вот уже четвертый год V генерации. Принимая во внимание, что цикл жизни моделей, по меркам «Плеяд», исчисляется, в среднем, пятью годами, резонно будет ожидать совершенно новый Forester в следующем году. Поживем-увидим, информации о нем пока что нет.

Оффроуд-универсал

Сейчас мы категорично относим автомобиль к сегменту SUV, а вот в далеких 90-х, когда на свет появилось самое первое поколение «Лесника» (SF), принадлежность долго не могли классифицировать. С одной стороны, это внедорожник, потому как приличный (190 мм) дорожный просвет клиренс и полный привод; с другой стороны, типичный универсал (по кузову). В Subaru заявили, мол, автомобиль сочетает в себе преимущества легкового автомобиля и внедорожника, что было правильно. Но с чьей-то легкой руки родилось определение «оффроуд-универсал». Правда, существовало оно недолго. 

Ранее мы писали
20 лет назад компания Subaru провозгласила концепцию Best of the Both, показав миру полноприводный универсал ...
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Forester SF построили не с «чистого листа» - базой послужила легковая Impreza. Концепт под названием Sutoriga продемонстрировали в 1995-м в рамках Токийского автошоу. Серийное производство SF продолжалось с 1997 по 2001 г.г., а в 2002-м мир увидел второе поколение — Forester SG.

Для конца 90-х и начала нулевых автомобиль стал заметным явлением, в том числе с точки зрения технических новаций. Помню, сколь много тогда говорилось о системе Hill-Holder – так называемом тормозе коробки передач. Можно было беззаботно остановиться на подъеме и, не держа ногу на педали тормоза и не выдергивая «ручник», выжать сцепление – машина назад не катилась. Справедливости ради отметим, что Hill-Holder появилась не сразу, ее сначала обкатали на «Импрезе» и уже потом внедрили на Forester (SG).

Свой стиль, своя харизма

Нынешнее поколение Forester в техническом плане ушло от прародителя далеко вперед: больше стал клиренс (до 220 мм), «автомат» безвозвратно вытеснил «ручку», энерговооруженность выше всяких похвал плюс целая россыпь систем безопасности. Жаль только, приемлемый по цене «92-й» бензин давно уже не зальешь в бак. Но вряд ли это смутит тех, кто покупает заведомо дорогой и добротный SUV. 

Знаю, что у некоторых потребителей есть вопросы к дизайну Forester, дескать, сколько лет – и все в одном (плюс-минус) «обмундировании». Вот и один наш читатель съязвил: «Хорошо, что есть и нерушимые скрепы, к примеру, ужасная внешность». Мир не без «добрых» людей, и это, заметим, мнение конкретного человека, не претендующего на безапелляционность своего суждения. К тому же, оно было тут же оспорено другим нашим читателем: «У «Субару» свой стиль, своя харизма». И это уже ближе к народу.

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Нынешний фейслифтинг добавил кроссоверу несколько простых и свежих черт: видоизменились решетка радиатора, головная светооптика и задние фонари, бамперы (задние получили серебристую накладку), «противотуманки». Причем, последние теперь представлены в 2 вариантах исполнения – у версии Sport один дизайн, с LED-элементами, у Premium другой. Поменялись колесные диски, а цветовая палитра кузова вместила в себя 3 новых цвета, включая зеленый «металлик», как на новом Outback (его, говорят, очень любят в Британии). Габариты кроссовера выросли на скромные и почти невидимые глазу 15 мм, но это за счет упомянутых накладок на бампере.

В простоте, да не в обиде

Subaru Forester
От 1.8 л, 177 л.с
Новый от 2 969 000 до 4 680 000 Р
Если вы думаете, что упомянутая нами версия Sport – это нечто схожее с олимпийским спринтом, вы ошибаетесь. Какой-то особенный зверь-мотор в ней отсутствует, спортивной подвеской не пахнет; разница с тем же «Премиумом» - в оформлении салона и внешнем декоре. К счастью, красно-оранжевые вставки совсем не азиатчина, как может показаться, наоборот, они добавляют машине красочности и, возможно, легкости. Хватит серой жизни, решили в Subaru: «Мы молоды и полны сил».

Перелицовывать салон японцы не стали, вероятно, не посчитали нужным в преддверии следующего поколения. Все здесь по-старому, то бишь легко узнаваемо. Мульти-руль с «пухлым» 3-спицевым ободом, незатейливый, но предельно понятный «инструментарий» с 2 стрелочными шкалами и небольшим цветным дисплеем посередине.

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
На центральной консоли - пара цветных экранов: верхний 3,5-дюймовый выполняет роль бортового компьютера, нижний (8 дюймов) заключает в себе мультимедийные функции. «Этажом» ниже – простенький блок климатической установки. Такого обилия «цифры», как на «Аутбеке», здесь нет, и этому, кстати, рады даже представители бренда. Зато у «Форестера» по-прежнему просторный салон, отличная «аквариумная» обзорность, хорошо скомпонованные кресла, объемный багажник и приличная шумоизоляция. Разве что печка как-то непонятно направляет поток воздуха в область ног – то ли слабо, то ли мимо. 

Сожми кулак – будет теплее

Чего лишен Outback, и что теперь есть у «Форестера», так это умение автомобиля понимать и реагировать на жесты рук (система DMS). Не всех, конечно, ибо электронике здесь еще тренироваться и тренироваться, но все же.

Простой пример: вам в салоне вдруг стало душно - вы поднимаете руку на уровне лобового стекла, раскрываете ладонь, и климат в ту же секунду сбрасывает пару градусов. Надо, наоборот, добавить? Тогда ладонь сжимаете в кулак – и цифры поползли вверх. Трудно сказать, насколько приживется эта функция у Subaru, ведь нечто подобное мы уже проходили вместе с некоторыми немецкими брендами. И где эти наработки? 

Фирменная «субаровская» фишка EyeSight в своем IV поколении доведена до совершенства. Благодаря новой стереокамере, угол обзора у нее теперь вдвое больше, и это предоставляет автомобилю дополнительные преимущества. Он, например, может четко держаться в центре своей полосы, самостоятельно поворачивать, следуя курсу впереди идущего транспортного средства, а если оно вдруг резко затормозит, Forester без участия водителя вырулит из этой критической ситуации. По сути, все это является хорошим дополнением к адаптивному круизу.

Проверенная техника борозды не портит

«Ходовка» у Forester была и осталась отличной, ибо новаций по технической части не произошло. Коробка своевременно реагирует на дорожные ситуации, и SUV до последнего держит необходимые обороты двигателя, что очень удобно и не вызывает дискомфорта при езде. Ход резвый, разгон динамичный, и, если у кого водительского опыта немного, постарайтесь сначала спокойно ездить и медленно трогаться. К резвости надо привыкнуть. Устойчивость на скорости неплохая, сильный боковой ветер почти не чувствуется, подруливать практически не приходится.

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Известный 2,5-литровый мотор FB25 генерирует 185 л.с. при 5800 об/мин и 239 Нм крутящего потенциала при 4400 об/мин. Характеристики хорошие, причем как на асфальте, где они позволяют 1,6-тонному кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за чуть более 9 секунд, так и в заснеженных полях, куда мы влезли умышленно, желая еще и еще раз проверить характер «Лесника». 

Subaru Forester 2.5 CVT 4х4
2.5 л, 185 л.с
вариатор
4625 x 1815 x 1730 мм
полный
АИ-95
2 249 900 руб
Все характеристики
Клиноцепной вариатор Lineartronic способен похвастать 7-ю фиксированными псевдопередачами с возможностью их переключения посредством подрулевых «лепестков». Настройки у него роскошные, а работа совершенно незаметна для водителя. Полноприводная трансмиссия все та же – X-Mode с электронно-управляемой многодисковой муфтой, подающей тягу на колеса задней оси. В стандартных условиях момент распределяется в соотношении 60:40, но процентовка может варьироваться в зависимости от дорожной обстановки.

«Симметричный» полный привод наделяет Forester неплохой для SUV проходимостью - по снегу едет почти как по асфальту. Некоторым ограничителем в тяжелых условиях может стать длинный передний свес, но его отчасти компенсирует 220-миллиметровый клиренс. «Обутый» в 18-е  «хаккапеллииты», автомобиль трясется на усеянной колдобинами тракторной колее, но при непрерывном педалировании, что называется, тянет себе и тянет. Что и требуется в подобных ситуациях.

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник

А кто сказал, что будет дешево?

Завод-изготовитель предоставляет гарантию 3 года или 100 000 км пробега. Вроде как у всех, но российское представительство Subaru пошло на встречу своим покупателям и с барского плеча довело гарантийные обязательства до 5 лет и 150 000 км соответственно. Условия распространяются как на новые узлы и агрегаты автомобиля, так и на точечную коррозию поверхностей кузова (естественный износ деталей не в счет).  

Ценник, надо понимать, не самое сильное место продукции Subaru, в том смысле, что он всегда отличался от конкурентов в сторону роста. Минимально запрашиваемая стоимость нового «Форестера» - 3 049 000 рублей (Comfort), и это за версию с младшим 2-литровым «оппозитником». С ним, как многие знают, SUV просто едет, а потому потребительские запросы на 150-сильные машины на V поколении Forester не превышали 30%.   

Чтобы ехать и получать от этого эмоции, достойные бренда, нужен 2,5-литровый вариант. За таковой просят, как минимум, 3 609 900 рублей (Elegance), как максимум – 3 749 900 рублей (Premium). Это прайс официальный, из раздела «рекомендованных цен». Де-факто же - допы, накрутки и прочие «нехорошести», которыми страдает актуальный автомобильный рынок. Расчет на то, что 40-летние мужики (основной портрет покупателя) успели к своим годам найти престижную работу, обзавестись семьей и изыщут средства побаловать себя честным и добротным автомобилем, собранным в Японии.

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник

Некоторые цифры для сравнения

P.S. Для сравнения, порядок цен на подержанные дорестайлинговые Forester V генерации с мотором 2,5 литра: 2 318 000 рублей (2018 г.в., пробег 88 тыс. км); 2 800 000 рублей (2019 г.в., 42 тыс. км); 2 650 000 рублей (2019 г.в., 94 тыс. км); 3 550 000 рублей (2020 г.в., 8 000 км).

По итогам прошлого года, в России было реализовано 5 650 новых автомобилей Subaru (-9% к АППГ). А ведь еще памятны времена, когда компания продавала по 17 747 автомобилей, как, например, в 2014-м. Именно Forester, как и сегодня, был запевалой в модельной линейке бренда, на его долю пришлось 10 902 ед., или 61,5% от общих продаж Subaru в России и Беларуси за год. Тогда, напомним, 2-литровая версия с вариатором Lineartronic и системой X-Mode (VF) имела в своем активе 45% продаж.

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Изображение загружается

Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
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Фото: Subaru

Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Тест драйв нового Subaru Forester как изменился снежный охотник
Справедливости ради следует отметить, что 8 лет назад продукция Subaru в России (BRZ, Impreza, Tribeca, Legacy) была представлена разнообразнее, чем сегодня. Именно в 2014-м на нашем рынке стартовали продажи нового поколения WRX и WRX STI, благодаря которым продажи этих моделей выросли. В то же время было прекращено производство Tribeca. Полностью был распродан сток Impreza в кузове «седан», которая, увы, больше не поставлялась в Россию.

Упомянутые модели: Subaru Forester (от 1 699 000 Р)
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Тест-драйв нового Subaru Forester: как изменился снежный охотник
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