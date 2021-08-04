ТОП-9 самых больших пикапов в мире
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Большие пикапы имеют больше возможностей, чем их стандартные соседи в модельном ряду. И дело не только в размере, а еще в мощных двигателях, современных системах трансмиссии, которые способствуют плавному переключению передач и управляемости, большим колесам для покорения самых труднопроходимых участков, а также в невероятных возможностях буксировки.
Эти большие грузовики могут тянуть практически все, что к ним прицепить. Правда, главной проблемой для таких грузовиков станет место для парковки, но кто на них поедет в город в час пик? Пикапы таких компаний как Ford, Dodge, Mercedes и других завоевали сердца поклонников больших машин. В этом рейтинге представлены гигантские пикапы, которые сегодня можно встретить на рынке в разных странах.
Lamborghini LM002
Неожиданно? Не ожидали увидеть табличку с именем Lamborghini в этом списке? Но итальянская фирма, известна не только своими сверхбыстрыми, крутыми и яркими автомобилями. Компания выпустила свой пикап Lamborghini LM002, который известен также как «Рэмбо Ламбо».
LM002 оснащен 5,2-литровым 48-клапанным двигателем V-12 DOHC, который развивает мощность 455 лошадиных сил и крутящий момент 368 фунт-фут. До первой сотни он разгоняется 7,8 секунды.
Hummer H1
Н1 еще один мощный грузовик в линейке Hummer. Автомобиль выпускался в пяти различных вариантах: четырехдверный вариант с наклонной спинкой, двухдверный обычный пикап, четырехдверный внедорожник, кабриолет с откидным верхом и универсал Alpha.
В стандартном исполнении модель оснащается 6,6-литровым турбодизельным двигателем V-8 мощностью в 500 лошадиных сил и крутящим моментом 1000 фунт-фут. За дополнительные деньги можно увеличить мощность грузовика до 800 лошадиных сил, крутящий момент при этом будет составлять 1300 фунт-фут.
Dodge Mega Cab RAM 3500
Dodge Mega Cab RAM 3500 способен перевозить что угодно. Под его капотом находится высокопроизводительный 6,7-литровый двигатель Cummins Turbo Diesel I6 с мощностью 420 лошадиных сил. Это мощный грузовик может буксировать 37 100 фунтов (16,8 тонн).
Ford F-450 Super Duty
Ford F-350 Super Duty также относится к одним из самых мощных грузовиков в мире. Но компания на этом не остановилась и представила Ford F-450 Super Duty. Его 6,7-литровый дизельный двигатель Power Stroke V8 с турбонаддувом развивает мощность в 475 лошадиных сил и крутящий момент 1050 фунт-фут. Его буксирная способность составляет 37 000 фунтов (16,8 тонн).
Hennessey Veloci Raptor
Hennessey Veloci Raptor демонстрирует высокие возможности. У этого гигантского грузовика шесть колес. Под его капотом 3,5-литровый двигатель EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает грузовик мощностью до 600 лошадиных сил и 622 фунт-фут крутящего момента. Благодаря своим мощным внедорожным шинам VelociRaptor он преодолевает любые препятствия на дороге.
Apocalypse Hellfire 6x6
Apocalypse Hellfire 6x6 оправдывает свое название благодаря своим ярким характеристикам. Пикап оснащается 6,2-литровым двигателем Chevy LS3 V-8, выдающего мощность в 707 лошадиных сил. Несмотря на жестокий и суровый вид, Apocalypse Hellfire имеет привлекательный интерьер с функциями, которые противоречат его названию. 8-ступенчатая высокопроизводительная автоматическая коробка передач обеспечивает плавное управление.
Mercedes-AMG G 63 6x6
Mercedes производит стильные и роскошные автомобили. Поэтому Mercedes-AMG G 63 6x6 также имеет роскошный дизайн интерьера и уникальные особенности, иначе это был бы не Mercedes. Автомобиль оснащен 5,5-литровым 8-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощность которого составляет 544 лошадиных силы, а крутящий момент 760 Нм. В паре с силовым агрегатом работает автоматическая коробка передач AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC, которая обеспечивает плавное и легкое управление.
International CV515
Еще один суперкар, попавший в список, пикап International CV515 4x4. Этот гигант соответствует «международным» стандартам благодаря 6,6-литровому дизельному двигателю V8 с турбонаддувом и 700 фунт-фут крутящего момента. Обладая превосходными внедорожными качествами, шины Goodyear или Continental на CV515 обеспечивают отличное сцепление с дорогой и позволяют преодолевать даже самое суровое бездорожье.
International CXT
Любой список больших грузовиков с огромными возможностями не будет полным, если в нем не будет International CXT. Это один из крупнейших пикапов, когда-либо производимых в мире. Грузовик оснащен двигателем с турбонаддувом 12 NPM DT466 мощностью 220 лошадиных сил и крутящим моментом 540 фунт-фут. Шасси этого титана было создано для буксировки, он может буксировать до 20 тонн.
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