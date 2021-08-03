ТОП-10 самых странных кабриолетов
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Чтобы обновить модельный ряд автопроизводители снимают крышу у спортивного автомобиля, купе или даже обычного седана. Многие модели с откидным верхом выглядят гораздо дороже. Однако некоторые компании создавали и совсем необычные кабриолеты.
Машины из этого списка часто заставляют людей поворачивать голову, правда, не от восхищения. Эти автомобили не все плохие, но их дизайн настолько необычен, что трудно поверить, что модель предназначалась для массового потребителя.
Chevrolet SSR
В названии этой модели SSR расшифровывалось как Super, Sport, Roadster, но по сути это пикап с убирающейся крышей. Механизм крыши был вдохновлен концептуальным автомобилем Chrysler Phaeton. Кабриолет выпустили в 2003 году, автомобиль оснащался 5,3-литровым двигателем V8 GM мощностью 300 л.с., а в 2005 году был модернизирован и получил LS2 V8 мощностью 390 л.с. При создании модели, дизайнеры вдохновились грузовиками Advance Design конца 1940-х годов от компании Chevrolet.
Nissan Murano Cross Cabriolet
Nissan Murano Cross Cabriolet был запущен в производство в 2011 году и просуществовал до 2014 года. Это был первый кроссовер с полным приводом с откидным верхом. Силовые агрегаты для кабриолета менять не стали и оставили стандартный для обычного Murano 3,6-литровый V6. Но не все приняли Cross Cabriolet, предпочитая модель с жесткой крышей.
Cross Cabriolet был необычным с точки зрения стиля, но определенно уникальным на момент запуска. Некоторые считают, что Murano просто опередил свое время.
Range Rover Evoque кабриолет
Сам Range Rover Evoque отличный кроссовер. Классическое исполнение Evoque впечатляет своим обтекаемым стилем, которым славится Range Rover, и роскошным интерьером. На пике популярности Range Rover решил выпустить модель с откидным верхом, это было в 2016 году. Многих такое решение очень удивило, поскольку Range Rover обычно не выпускали с отрезанной крышей.
Evoque Convertible получился тяжелее и дороже стандартной модели и оснащался 2,0-литровым дизельным двигателем Ingenium мощностью 177 л.с.
Maybach G650 Landaulet
Maybach G650 Landaulet стал первым кроссовером под маркой Maybach. Выпущенный на рынок в 2017 году, автомобиль появился после большого успеха Mercedes с G 63 AMG 4x4. Модель с откидным верхом смотрится весьма необычно из-за больших размеров.
G650 Landaulet оснащается двигателем G 65 Biturbo V12 мощностью 621 л.с. Модель сочетает в себе роскошь Maybach и является одним из самых ярких автомобилей в этом списке. Всего было выпущено 99 экземпляров.
Nissan Micra CC кабриолет
Nissan Micra называли супермини автомобилем. Первый запуск модели пришелся на 1992 год. Автомобиль пришел на смену Nissan Cherry и раньше был самым маленьким автомобилем Nissan. В третьем поколении компания представила вариант CC Convertible. Micra была с задними сиденьями, в которые никто не мог поместиться, и в машине было очень тесно. Журнал Top Gear даже поместил его в свой список 13 худших автомобилей за последние 20 лет в 2013 году.
Chrysler PT Cruiser Convertible
Автомобиль Chrysler PT Cruiser Convertible сам по себе выглядит необычно, а откидной верх сделал его еще более странным. Дизайн модели вдохновлен тридцатыми годами прошлого века.
Citroen C3 Pluriel
Citroen C3 Pluriel был частью модельного ряда C3 первого поколения. Миниатюрный автомобиль имеет некоторое сходство с Nissan Micra и Nissan Micra CC Convertible. Несмотря на все усилия Citroen сделать этот автомобиль достаточно динамичным, ничего хорошего из этого не получилось. Чтобы убрать крышу, рейлинги нужно было снимать вручную, и их нельзя было хранить в машине, поэтому их приходилось оставлять дома.
Ford Street Ka
Ford Ka неплохой маленький городской автомобиль. Однако он был не очень красив, как и StreetKa. Несмотря на все рекламные уловки, StreetKa не стала популярной как раз из-за своего стиля.
Suzuki X-90
Двухдверный внедорожник Suzuki X-90 провалился с треском. Выпущенный на рынок в 1995 году, автомобиль имел очень необычный вид, а с откидной крышей выглядел еще более странно. К тому же его мощность ограничивалась 95 л.с. и не было полного привода. Suzuki продержала модель в производстве менее трех лет.
Mini Moke
Mini Moke — это небольшой кабриолет без дверей. Он практичен и невероятно прост в использовании. Moke изначально был предназначен для использования в военных целях, но у него был низкий дорожный просвет, поэтому он стал очень популярным гражданским автомобилем, производившимся с 1964 по 1993 годы. Автомобиль сам по себе неплохой, а в этом списке появился из-за необычной конструкции.
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