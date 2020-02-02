2 февраля 2020, 21:11
ТОП-3 кроссоверов с вариатором
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Фото: Toyota
Прототип первой бесступенчатой коробки передач изобрел еще Леонардо да Винчи. Первые серийные автомобили с вариаторами начали выпускать в 1950-х годах, но по-настоящему широкое распространение вариаторы получили только сейчас. Расскажем о трех лучших кроссоверах с CVT, предлагаемых сегодня в России.
Фото: Toyota
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Subaru
Фото: Subaru
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Первое место досталось Toyota RAV4 нового поколения, который может похвастаться одним из лучших вариаторов в данном сегменте. Эксперты отмечают, что ресурс вариаторной коробки Aisin с усовершенствованной системой охлаждения достигает 300 000 километров без серьезного ремонта. Такая коробка передач доступна для версий с 2.0-литровым бензиновым двигателем отдачей в 150 лошадиных сил. Более мощный мотор объемом 2,5 литра предлагается только с 8-ступенчатым «автоматом».
Nissan X-Trail оснащается вариатором марки Jatco. Такая коробка передач без ремонта может отходить более 200 000 километров. С вариатором сочетаются два из трех доступных для модели мотора объемом 2,0 литра (145 л.с.) и 2,5 литра (170 л.с.). Привод может быть как передним, так и полным. Еще один достойный кроссовер с бесступенчатой коробкой передач – Subaru Forester. Оба доступных для автомобиля бензиновых двигателя работают в паре именно с вариатором Lineatronic. Первый при объеме в 2,0 литра выдает до 150 лошадиных сил. Агрегат на 2,5 литра развивает уже 185 сил. Обе версии предлагаются с полным приводом.
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Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
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