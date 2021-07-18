ТОП-5 компактных минивэнов с пробегом, которые можно купить в России
Фото: gdeichto.ru
Фото: gdeichto.ru
Фото: gdeichto.ru
Фото: gdeichto.ru
Когда стандартный кроссовер становится маловат, а большой минивэн покупать не хочется, неплохой альтернативой станет компактный минивэн. Издание «Где и Что» составило ТОП-5 компактных минивэнов с пробегом.
Volkswagen Touran
Компактный минивэн немецкого бренда отличается качественной сборкой у удобной трансформацией салона. Автомобиль оснащен как бензиновыми, так и дизельными силовыми агрегатами на выбор. Мощность варьируется от 102 до 170 лошадиных сил. Модель 2016 года можно купить за 1,6 млн рублей.
Citroen C4 Picasso
Этот компактный минивэн отличается стильным и оригинальным дизайном. Автомобиль комплектуется бензиновыми моторами, мощностью от 120 до 155 лошадиных сил. Модель 2017 года на вторичном рынке также продают в пределах полутора миллионов.
Toyota Corolla Verso
Японский компактный минивэн имеет хорошую репутацию. Салон удобный и вполне традиционный в плане дизайна. Под капотом расположен 1.8-литровый мотор с отдачей в 129 л.с. В России на вторичном рынке самые свежие модели 2007 года, стоит такой автомобиль до шестисот рублей.
Opel Zafira
Немецкий минивэн имеет довольно практичный салон. На рынке можно найти как бензиновые, так и дизельные варианты мощностью от 115 до 200 лошадиных сил. Самая молодая данная модель на вторичном российском рынке представлена 2013 годом, её стоимость не превышает 1 млн рублей.
Ford С-Max
Еще один старичок на вторичном российском рынке 2007 года. Просят за такой минивэн от 250 тыс. до 450 тыс. рублей. Первое поколение Ford С-Max обладает почти тем же набором качеств, что и более распространенный у нас «старший брат» S-Max. Младшая модель оснащена как бензиновыми, так и дизельными моторами мощностью от 100 до 145 лошадиных сил.
- 1 499 000 РOpel Zafira 2017 в Москве
- 819 000 РVolkswagen Touran 2011 в Москве
- 1 388 000 РOpel Zafira 2017 в Москве
- 685 000 РOpel Zafira 2013 в Москве
- 750 000 РVolkswagen Touran 2011 в Москве
- 299 000 РOpel Zafira 2004 в Москве
- 709 000 РOpel Zafira 2013 в Москве
- 922 000 РVolkswagen Touran 2011 в Москве
- 540 000 РCitroen C3 Picasso 2012 в Москве
- 349 000 РFord C-MAX 2005 в Москве
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