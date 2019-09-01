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1 сентября 2019, 15:26

ТОП-5 самых доступных вседорожников сентября

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Фото: cars.com
Кроссоверы и внедорожники по-прежнему остаются наиболее востребованными у российских автолюбителей. Несмотря на рост цен продажи в SUV-сегменте устойчиво высоки. Расскажем о наиболее интересных моделях по привлекательной цене.
ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября

Фото: АвтоВАЗ

ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября

Фото взято из открытых источников

ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября

Фото взято из открытых источников

ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября

Фото взято из открытых источников

ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября

Фото: Renault

ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября
ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября
ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября
ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября
ТОП 5 самых доступных вседорожников сентября
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Сейчас в «портфеле» практически каждого автопроизводителя есть модели SUV-сегмента. Стоят они дороже седанов или хэтчбеков, зато более практичны и вместительны. Журналисты издания Carsweek проанализировали все актуальные предложения и составили рейтинг наиболее бюджетных кроссоверов, которые можно купить на российском рынке в сентябре.

Первое место отдали отечественному внедорожнику Lada 4x4. И пусть наша «Нива» несколько уступает импортным аналогам, зато однозначно лидирует по цене. Базовая версия стоит от 523 900 рублей, а с учетом всех скидок и спец.предложений ее цена снижается до 444 510 рублей.

Второе место досталось китайскому кроссоверу Chery Tiggo 2 (от 673 000 рублей). Покупателям он нравится за яркий дизайн, компактные размеры и низкую цену, и они готовы мириться с отсутствием полного привода даже в качестве опции. Третьим стал еще один российский внедорожник - Chevrolet Niva. Базовая цена начинается от 680 000 рублей, а скидка по акциям может достигать 144 500 рублей.

Четвертым идет «китаец» Lifan X50, за который просят минимум 689 900 рублей. Замыкает ТОП-5 самых доступных вседорожников – французский Renault Duster с начальной ценой от 719 000 рублей. Надежный и проверенный временем кроссовер в более дорогих комплектациях доступен с полным приводом и дизельным мотором.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
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ТОП-5 самых доступных вседорожников сентября
{{material_127358}}Сейчас в «портфеле» практически каждого автопроизводителя есть модели SUV-сегмента. Стоят они дороже седанов или хэтчбеков, зато более практичны и вместительны. Журналисты издания Carsweek проанализировали все актуальные предложения и составили рейтинг наиболее бюджетных кроссоверов, которые можно купить на российском рынке в сентябре.Первое место отдали отечественному внедорожнику Lada 4x4. И пусть наша «Нива» несколько уступает импортным аналогам, зато однозначно лидирует по цене. Базовая версия стоит от 523 900 рублей, а с учетом всех скидок и спец.предложений ее цена снижается до 444 510 рублей.Второе место досталось китайскому кроссоверу Chery Tiggo 2 (от 673 000 рублей). Покупателям он нравится за яркий дизайн, компактные размеры и низкую цену, и они готовы мириться с отсутствием полного привода даже в качестве опции. Третьим стал еще один российский внедорожник - Chevrolet Niva. Базовая цена начинается от 680 000 рублей, а скидка по акциям может достигать 144 500 рублей.Четвертым идет «китаец» Lifan X50, за который просят минимум 689 900 рублей. Замыкает ТОП-5 самых доступных вседорожников – французский Renault Duster с начальной ценой от 719 000 рублей. Надежный и проверенный временем кроссовер в более дорогих комплектациях доступен с полным приводом и дизельным мотором.
2019-09-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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