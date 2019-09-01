1 сентября 2019, 15:26
ТОП-5 самых доступных вседорожников сентября
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Фото: cars.com
Кроссоверы и внедорожники по-прежнему остаются наиболее востребованными у российских автолюбителей. Несмотря на рост цен продажи в SUV-сегменте устойчиво высоки. Расскажем о наиболее интересных моделях по привлекательной цене.
Фото: АвтоВАЗ
Фото: Renault
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Первое место отдали отечественному внедорожнику Lada 4x4. И пусть наша «Нива» несколько уступает импортным аналогам, зато однозначно лидирует по цене. Базовая версия стоит от 523 900 рублей, а с учетом всех скидок и спец.предложений ее цена снижается до 444 510 рублей.
Второе место досталось китайскому кроссоверу Chery Tiggo 2 (от 673 000 рублей). Покупателям он нравится за яркий дизайн, компактные размеры и низкую цену, и они готовы мириться с отсутствием полного привода даже в качестве опции. Третьим стал еще один российский внедорожник - Chevrolet Niva. Базовая цена начинается от 680 000 рублей, а скидка по акциям может достигать 144 500 рублей.
Четвертым идет «китаец» Lifan X50, за который просят минимум 689 900 рублей. Замыкает ТОП-5 самых доступных вседорожников – французский Renault Duster с начальной ценой от 719 000 рублей. Надежный и проверенный временем кроссовер в более дорогих комплектациях доступен с полным приводом и дизельным мотором.
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25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
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