8 октября 2019, 15:48
Toyota представила роскошный минивен GranAce
- 82
- 0
Фото: Toyota
Японские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый минивен бизнес-класса Toyota GranAce. Автомобиль представляет собой премиальную версию Hiace нового поколения: 6-местный салон и отделка под «кожу» и «дерево».
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Ранее мы писали
Компания Toyota предложила тайским покупателям новый 10-минивен Toyota Majesty, который представляет собой ...Читать далее
Автомобиль построен на базе самой компактной модификации Hiace с низкой крышей и габаритной длиной 5,3 метра. Он отличается более богатым оснащением, премиальным салоном и обилием хрома в отделке. GranAce получил светодиодную оптику, иные бамперы и шины с уменьшенным профилем. В модельном ряду Toyota он займет место между утилитарным микроавтобусом Toyota Hiace и роскошным минивеном Toyota Alphard.
Салон по умолчанию имеет 6-местную конфигурацию по формуле 2+2+2. Самые комфортные кресла – во втором ряду – с широкими спинками, мягкими подлокотниками и выдвигающимися подставками для ног. Третий ряд выглядит чуть скромнее. За доплату четвертым рядом можно установить еще два сидения. В тайском варианте галерка может быть даже четырехместной.
В техническом плане отличий от стандартного Hiace немного. На смену рессорной задней подвеске пришла пружинная. В движение минивен приводит 2,8-литровый турбозель мощностью 163 л.с., который работает в паре с 6-диапазонным «автоматом». В список оснащения входит климат-контроль, медиасистема, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Публике новинку продемонстрируют на открывающемся через две недели Токийском автосалоне. Вслед за этим стартуют и продажи на местном рынке. Позднее новинка появится в России. У нас ее будут позиционировать как премиальную версию стандартного Hiace.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
На российских просторах эксплуатируется Toyota Hiace только с задним приводом. (не соответствует истине) "Много машин с полным приводом, завезенные с Японского рынка"
проходимость, вместимость, машина на все случаи жизни, супер!
Супер машина. Настоящая трудяга. Очень выносливая. Ехал из Мурманска в Мелитополь. В районе Твери развалился подшипник первичного вала. Заклинили все передачи за исключением 4-й! От Твери до Мелитополя доехал на одной 4-й. Два только раза попросил помощи посторонний. !-й на границе с Украиной в Белгородской ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве