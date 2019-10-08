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8 октября 2019, 15:48

Toyota представила роскошный минивен GranAce

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Фото: Toyota
Японские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый минивен бизнес-класса Toyota GranAce. Автомобиль представляет собой премиальную версию Hiace нового поколения: 6-местный салон и отделка под «кожу» и «дерево».
Toyota представила роскошный минивен GranAce

Фото: Toyota

Toyota представила роскошный минивен GranAce

Фото: Toyota

Toyota представила роскошный минивен GranAce

Фото: Toyota

Toyota представила роскошный минивен GranAce

Фото: Toyota

Toyota представила роскошный минивен GranAce

Фото: Toyota

Toyota представила роскошный минивен GranAce

Фото: Toyota

Toyota представила роскошный минивен GranAce

Фото: Toyota

Toyota представила роскошный минивен GranAce
Toyota представила роскошный минивен GranAce
Toyota представила роскошный минивен GranAce
Toyota представила роскошный минивен GranAce
Toyota представила роскошный минивен GranAce
Toyota представила роскошный минивен GranAce
Toyota представила роскошный минивен GranAce
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Toyota GranAce вовсе не является абсолютной новинкой. В августе в Таиланде стартовали продажи его брата-близнеца под именем Toyota Majesty. По видимому, для японского рынка название «Majesty» («Величие») сочли чересчур помпезным и решили ограничиться стандартной схемой. Так компанию Hiace и ProAce теперь составляет GranAce. 

Автомобиль построен на базе самой компактной модификации Hiace с низкой крышей и габаритной длиной 5,3 метра. Он отличается более богатым оснащением, премиальным салоном и обилием хрома в отделке. GranAce получил светодиодную оптику, иные бамперы и шины с уменьшенным профилем. В модельном ряду Toyota он займет место между утилитарным микроавтобусом Toyota Hiace и роскошным минивеном Toyota Alphard.

Салон по умолчанию имеет 6-местную конфигурацию по формуле 2+2+2. Самые комфортные кресла – во втором ряду – с широкими спинками, мягкими подлокотниками и выдвигающимися подставками для ног. Третий ряд выглядит чуть скромнее. За доплату четвертым рядом можно установить еще два сидения. В тайском варианте галерка может быть даже четырехместной. 

В техническом плане отличий от стандартного Hiace немного. На смену рессорной задней подвеске пришла пружинная. В движение минивен приводит 2,8-литровый турбозель мощностью 163 л.с., который работает в паре с 6-диапазонным «автоматом». В список оснащения входит климат-контроль, медиасистема, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Публике новинку продемонстрируют на открывающемся через две недели Токийском автосалоне. Вслед за этим стартуют и продажи на местном рынке. Позднее новинка появится в России. У нас ее будут позиционировать как премиальную версию стандартного Hiace.


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Отзывы по теме
Форум Toyota Hiace
На российских просторах эксплуатируется Toyota Hiace только с задним приводом. (не соответствует истине) "Много машин с полным приводом, завезенные с Японского рынка"
Алексей
Отзыв о Toyota Hiace 2001 года
проходимость, вместимость, машина на все случаи жизни, супер!
oleg
Отзыв о Toyota Hiace 1984 года
Супер машина. Настоящая трудяга. Очень выносливая. Ехал из Мурманска в Мелитополь. В районе Твери развалился подшипник первичного вала. Заклинили все передачи за исключением 4-й! От Твери до Мелитополя доехал на одной 4-й. Два только раза попросил помощи посторонний. !-й на границе с Украиной в Белгородской ...
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Toyota представила роскошный минивен GranAce
{{material_127290}}Toyota GranAce вовсе не является абсолютной новинкой. В августе в Таиланде стартовали продажи его брата-близнеца под именем Toyota Majesty. По видимому, для японского рынка название «Majesty» («Величие») сочли чересчур помпезным и решили ограничиться стандартной схемой. Так компанию Hiace и ProAce теперь составляет GranAce. Автомобиль построен на базе самой компактной модификации Hiace с низкой крышей и габаритной длиной 5,3 метра. Он отличается более богатым оснащением, премиальным салоном и обилием хрома в отделке. GranAce получил светодиодную оптику, иные бамперы и шины с уменьшенным профилем. В модельном ряду Toyota он займет место между утилитарным микроавтобусом Toyota Hiace и роскошным минивеном Toyota Alphard.Салон по умолчанию имеет 6-местную конфигурацию по формуле 2+2+2. Самые комфортные кресла – во втором ряду – с широкими спинками, мягкими подлокотниками и выдвигающимися подставками для ног. Третий ряд выглядит чуть скромнее. За доплату четвертым рядом можно установить еще два сидения. В тайском варианте галерка может быть даже четырехместной. В техническом плане отличий от стандартного Hiace немного. На смену рессорной задней подвеске пришла пружинная. В движение минивен приводит 2,8-литровый турбозель мощностью 163 л.с., который работает в паре с 6-диапазонным «автоматом». В список оснащения входит климат-контроль, медиасистема, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Публике новинку продемонстрируют на открывающемся через две недели Токийском автосалоне. Вслед за этим стартуют и продажи на местном рынке. Позднее новинка появится в России. У нас ее будут позиционировать как премиальную версию стандартного Hiace.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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