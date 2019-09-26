26 сентября 2019, 22:00
Toyota привезет в Россию обновленный кроссовер C-HR
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Фото: Toyota
Российские продажи Toyota C-HR стартовали чуть больше года назад, но компания уже готовит рестайлинг. Ожидается, что первые экземпляры обновленного кроссовера дилеры получать в ноябре 2019 года.
Фото: Toyota
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В российском офисе Toyota подтвердили, что кроссовер C-HR в скором времени ожидает рестайлинг. Возможно, публике новинку продемонстрируют на Токийском автосалоне в октябре. В салонах отечественных дилеров автомобиль должен появиться до конца текущего года. Но пока никаких подробностей об обновленном кроссовере нет, как нет и шпионских снимков с дорожных тестов.
Сейчас покупатели могут выбирать из трех комплектаций и двух моторов. Кроссовер предлагается с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л.с., который работает в паре с «механикой» или вариатором, а также с 2,0-литровым атмосферным агрегатом мощностью 148 л.с., сочетающимся исключительно с бесступенчатой трансмиссией. Цены начинаются от 1 267 000 рублей. За полноприводную модификацию просят не менее 2 069 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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