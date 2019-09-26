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26 сентября 2019, 22:00

Toyota привезет в Россию обновленный кроссовер C-HR

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Фото: Toyota
Российские продажи Toyota C-HR стартовали чуть больше года назад, но компания уже готовит рестайлинг. Ожидается, что первые экземпляры обновленного кроссовера дилеры получать в ноябре 2019 года.
Toyota привезет в Россию обновленный кроссовер C HR

Фото: Toyota

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Мировая премьера состоялась осенью 2016 года на автосалоне в Париже. Поэтому нынешнее обновление выглядит вполне логичным для трехлетней модели. Но кроссовер Toyota C-HR по-прежнему можно назвать новинкой российского рынка, поскольку приехал он в нашу страну с изрядным опозданием. До России кроссоверы добрались лишь в июне 2018 года. Для нас автомобили собирают на заводе Toyota в Турции.

В российском офисе Toyota подтвердили, что кроссовер C-HR в скором времени ожидает рестайлинг. Возможно, публике новинку продемонстрируют на Токийском автосалоне в октябре. В салонах отечественных дилеров автомобиль должен появиться до конца текущего года. Но пока никаких подробностей об обновленном кроссовере нет, как нет и шпионских снимков с дорожных тестов.

Сейчас покупатели могут выбирать из трех комплектаций и двух моторов. Кроссовер предлагается с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л.с., который работает в паре с «механикой» или вариатором, а также с 2,0-литровым атмосферным агрегатом мощностью 148 л.с., сочетающимся исключительно с бесступенчатой трансмиссией. Цены начинаются от 1 267 000 рублей. За полноприводную модификацию просят не менее 2 069 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
Андрей Цветков
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Toyota привезет в Россию обновленный кроссовер C-HR
{{material_124744}}Мировая премьера состоялась осенью 2016 года на автосалоне в Париже. Поэтому нынешнее обновление выглядит вполне логичным для трехлетней модели. Но кроссовер Toyota C-HR по-прежнему можно назвать новинкой российского рынка, поскольку приехал он в нашу страну с изрядным опозданием. До России кроссоверы добрались лишь в июне 2018 года. Для нас автомобили собирают на заводе Toyota в Турции.В российском офисе Toyota подтвердили, что кроссовер C-HR в скором времени ожидает рестайлинг. Возможно, публике новинку продемонстрируют на Токийском автосалоне в октябре. В салонах отечественных дилеров автомобиль должен появиться до конца текущего года. Но пока никаких подробностей об обновленном кроссовере нет, как нет и шпионских снимков с дорожных тестов.Сейчас покупатели могут выбирать из трех комплектаций и двух моторов. Кроссовер предлагается с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 л.с., который работает в паре с «механикой» или вариатором, а также с 2,0-литровым атмосферным агрегатом мощностью 148 л.с., сочетающимся исключительно с бесступенчатой трансмиссией. Цены начинаются от 1 267 000 рублей. За полноприводную модификацию просят не менее 2 069 000 рублей.
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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