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29 марта 2020, 17:54

Три хот-хэтча до 2,5 млн рублей

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Фото: Hyundai
Пик популярности «заряженных» хэтчбеков пришелся на 1990-е годы, но и сейчас у этих мощных и компактных автомобилей в России найдется немало поклонников. Расскажем о трех интересных моделях, представленных на отечественном рынке.
Три хот хэтча до 2 5 млн рублей

 

Три хот хэтча до 2 5 млн рублей

 

Три хот хэтча до 2 5 млн рублей

Фото: Hyundai

Три хот хэтча до 2 5 млн рублей

Фото: Hyundai

Три хот хэтча до 2 5 млн рублей

Фото: Audi

Три хот хэтча до 2 5 млн рублей

Фото: Audi

Три хот хэтча до 2 5 млн рублей
Три хот хэтча до 2 5 млн рублей
Три хот хэтча до 2 5 млн рублей
Три хот хэтча до 2 5 млн рублей
Три хот хэтча до 2 5 млн рублей
Три хот хэтча до 2 5 млн рублей
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Редакция сайта «Тарантас Ньюс» выбрала три наиболее интересных хот-хэтча в сегменте до 2,5 млн рублей. Все цены на автомобили 2020 года указаны без учета скидок и специальных предложений. 

Первое место отдали Kia ProCeed GT (от 2 034 000 рублей). Под капотом скрывается 1,6-литровый турбодвигатель Gamma T-GDI с отдачей 200 л.с. и 265 Нм крутящего момента, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT и передним приводом. С места до 100 км/ч кореец разгоняется за 7,5 секунд. Строго говоря, Kia ProCeed GT – это не хэтчбек, а shooting brake. Благодаря более плавной линии крыши автомобиль выглядит стильно и динамично.

Пятидверный хэтчбек Hyundai I30N занял второе место. Он стоит от 2 200 000 рублей и оснащается с 2,0-литровым турбомотором T-GDI, мощность которого может составлять 249 л.с. в исполнении Sport и 275 л.с. для версии Ultimate. «Коробка» - безальтернативная 6-ступенчатая МКПП.

Третья строчка досталась немецкому хэтчбеку Audi A3 Sportback. Версия со 150-сильным мотором TFSI стоит от 1 955 000 рублей, а с более мощным 190-сильным агрегатом и полным приводом – от 2 240 000 рублей. Во втором случае хэтчбек тратит на разгон с места до 100 км/ч впечатляющие 6,2 секунды, а его предельная скорость составляет 244 км/ч.

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Три хот-хэтча до 2,5 млн рублей
{{material_123251}}Редакция сайта «Тарантас Ньюс» выбрала три наиболее интересных хот-хэтча в сегменте до 2,5 млн рублей. Все цены на автомобили 2020 года указаны без учета скидок и специальных предложений. Первое место отдали Kia ProCeed GT (от 2 034 000 рублей). Под капотом скрывается 1,6-литровый турбодвигатель Gamma T-GDI с отдачей 200 л.с. и 265 Нм крутящего момента, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией 7DCT и передним приводом. С места до 100 км/ч кореец разгоняется за 7,5 секунд. Строго говоря, Kia ProCeed GT – это не хэтчбек, а shooting brake. Благодаря более плавной линии крыши автомобиль выглядит стильно и динамично.Пятидверный хэтчбек Hyundai I30N занял второе место. Он стоит от 2 200 000 рублей и оснащается с 2,0-литровым турбомотором T-GDI, мощность которого может составлять 249 л.с. в исполнении Sport и 275 л.с. для версии Ultimate. «Коробка» - безальтернативная 6-ступенчатая МКПП.Третья строчка досталась немецкому хэтчбеку Audi A3 Sportback. Версия со 150-сильным мотором TFSI стоит от 1 955 000 рублей, а с более мощным 190-сильным агрегатом и полным приводом – от 2 240 000 рублей. Во втором случае хэтчбек тратит на разгон с места до 100 км/ч впечатляющие 6,2 секунды, а его предельная скорость составляет 244 км/ч.
2020-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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