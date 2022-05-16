В Госдуме предложили разрешить перевозку детей без ремней безопасности и детских кресел (но не всех)
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Предложенные Ярославом Ниловым поправки предлагают не считать нарушением ПДД перевозку без специальных удерживающих устройств (кресел и/или ремней безопасности) детей-инвалидов в возрасте до 11 лет включительно, «физиологические особенности которых не позволяют выполнить установленные правилами дорожного движения требования к перевозке детей». Напомним, сейчас согласно ст. 12.23 КоАП РФ такое нарушение карается штрафом в размере 3 000 рублей.
Представители ГИБДД выступили категорически против инициативы. По их словам, перевозка детей без специальных удерживающих устройств грозит им травмами или гибелью в случае ДТП. В ведомстве порекомендовали родителям детей-инвалидов пользоваться услугами социального такси.
С другой стороны, представители медицинского сообщества подтвердили актуальность проблемы. Некоторых детей-инвалидов действительно нельзя усаживать в стандартные детские кресла. Однако, существуют специальные медицинские приспособления, которые до сих пор не входят в перечень разрешенных удерживающих устройств. Как сообщил в интервью «Известиям» врач-реабилитолог Сергей Атланов, необходимо уточнить формулировки: что считать детским креслом. Это позволит перевозить детей-инвалидов в специальных медицинских креслах, не нарушая требований закона и не подвергая их здоровье опасности.
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