10 августа 2021, 16:28
В Госдуме предложили вдвое снизить транспортный налог для законопослушных водителей
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе ГИБДД РФ Михаилу Черникову с предложением ввести налоговые льготы для водителей, которые аккуратно водят, не попадают в аварии и серьезно не нарушают правила дорожного движения.
Дарья Климова Фот: РБК
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Фото: ldpr.ru
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Эксперты положительно оценили данную инициативу, но сочли ее реализацию маловероятной, сообщает RT. По мнению Игоря Моржаретто, «это очень приятная идея для людей и, наверное, стимулировала бы народ не нарушать ПДД», но рассчитывать, что ее претворят в жизнь в ближайшее время не стоит.
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09.08.2021, 09:26
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06.08.2021, 16:03
Как оспорить штраф с дорожной камеры, если нарушение совершенно по требованию сотрудника ГИБДД?
05.08.2021, 12:34
Новые автомобильные технологии не допустят пьяных водителей за руль
04.08.2021, 14:49
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