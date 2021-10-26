В Госдуме рекомендовали не затягивать с законом об отмене техосмотра и принять его в первом чтении
Второй законопроект внесен «Единой Россией». Он уже поддержан правительством и, по большому счету, нет никаких сомнений, что именно его депутаты примут в конечном итоге. Предлагается внести поправку в действующий закон «О техосмотре», которая делает техосмотр добровольным для владельцев мотоциклов и автомобилей физлиц, не участвующих в перевозках. Обязанность проходить ТО и получать диагностическую карту сохраняется лишь при перерегистрации легкового автомобиля старше 4 лет в ГИБДД, а также если в конструкцию ТС вносятся изменения. Для грузовиков, автобусов и такси сохраняется обязательный техосмотр.
Глава комитет Госдумы по транспорту, член «Единой России» Евгений Москвичев заявил, что «оба законопроекта имеют право на жизнь, но больше преимуществ имеет наш законопроект. Решение примут 450 депутатов во время голосования на планерном заседании». Напомним, у «Единой России» в новом составе Госдумы 343 депутата. Евгений Москвичев также пообещал принять законопроект об отмене обязательного техосмотра во втором и третьем чтении до конца 2021 года. Затем документ должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
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