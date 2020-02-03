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3 февраля 2020, 15:38

В России нашли новые машины по 349 000 рублей

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Фото: ru.motor1.com
На сегодняшний день Lada Granta считается самой доступной машиной в России. Стоимость базовой версии начинается от 455 900 рублей. Однако журналистам удалось найти у одного из столичных дилеров новенькие машины по 349 000 рублей. Это хэтчбеки Daewoo Matiz, собранные в Узбекистане в 2013 – 2015 годах. Заводская гарантия действует с момента покупки.
В России нашли новые машины по 349 000 рублей

Фото: ru.motor1.com

В России нашли новые машины по 349 000 рублей

Фото: ru.motor1.com

В России нашли новые машины по 349 000 рублей

Фото: ru.motor1.com

В России нашли новые машины по 349 000 рублей

Фото: ru.motor1.com

В России нашли новые машины по 349 000 рублей
В России нашли новые машины по 349 000 рублей
В России нашли новые машины по 349 000 рублей
В России нашли новые машины по 349 000 рублей
Daewoo Matiz
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 14
Журналисты российского офиса motor1 обнаружили в Москве на парковке официального дилера семь новых хэтчбеков Daewoo Matiz. Все они были выпущены еще в 2013 – 2015 годах в Узбекистане. Последние несколько лет автомобили простояли в ожидании покупателей. У всех «Матизов» нулевой пробег и стандартная гарантия автопроизводителя – 3 года или 100 000 километров пробега. Отсчет гарантийного срока начинается с момента покупки.

Долгие годы, проведенные под открытым небом, практически не сказались на товарном виде. У всех автомобилей полностью сохранный кузов без следов коррозии. Под капотом – чистота, в салоне – «веселенькая» велюровая обивка сидений и чуть запылившийся пластик. На некоторых машинах даже сохранилась заводская целлофановая упаковка на подрулевых переключателях. Единственная проблема – разряженные от долгого стояния аккумуляторы.

Выбор по цветам большой: белый, бордовый, красный, зелёный, чёрный и голубой. Некоторые хэтчбеки оснащены мотором объемом 0,8 литра (51 л.с.) и «механикой», другие – 1,0-литровой «четверкой» мощностью 62 л.с. За 349 000 рублей предлагается Daewoo Matiz в базовой комплектации со стальными 13-дюймовыми дисками. Здесь нет ни электростеклоподъемников, ни кондиционера, ни усилителя руля. Зато все это есть у машин 2015 года выпуска в топовом исполнении Best за 399 000 рублей. Дополнительно дилер рекомендует установить комплект подкрылков (+ 3 000 рублей) и сделать антикор (+ 12 000 рублей).

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Форум Daewoo Matiz
Мужики подскажите, после кап. ремонта машина очень сильно дымится , так же из под выпускного колект с лева со стороны АКБ при нажатие педали тоже немного дымится. Подскажите в чем проблема. Может быть что новую прокладку гбц пробил ? Если да то почему
023-199
Деу Матиз. Свет включается через раз.
Автомобиль Дэу Матиз 2007г. Механика. Стал через раз включаться свет и разряжаться аккумулятор. Электрик лазил, лазил, где разряжается так и не нашёл, но посоветовал для начала сменить подрульный переключатель света, типа это слабое место Матизов. Сменил переключатель, никакого эффекта. Свет иногда пропадает ...
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В России нашли новые машины по 349 000 рублей
{{model_no_show_287}}Журналисты российского офиса motor1 обнаружили в Москве на парковке официального дилера семь новых хэтчбеков Daewoo Matiz. Все они были выпущены еще в 2013 – 2015 годах в Узбекистане. Последние несколько лет автомобили простояли в ожидании покупателей. У всех «Матизов» нулевой пробег и стандартная гарантия автопроизводителя – 3 года или 100 000 километров пробега. Отсчет гарантийного срока начинается с момента покупки.Долгие годы, проведенные под открытым небом, практически не сказались на товарном виде. У всех автомобилей полностью сохранный кузов без следов коррозии. Под капотом – чистота, в салоне – «веселенькая» велюровая обивка сидений и чуть запылившийся пластик. На некоторых машинах даже сохранилась заводская целлофановая упаковка на подрулевых переключателях. Единственная проблема – разряженные от долгого стояния аккумуляторы.Выбор по цветам большой: белый, бордовый, красный, зелёный, чёрный и голубой. Некоторые хэтчбеки оснащены мотором объемом 0,8 литра (51 л.с.) и «механикой», другие – 1,0-литровой «четверкой» мощностью 62 л.с. За 349 000 рублей предлагается Daewoo Matiz в базовой комплектации со стальными 13-дюймовыми дисками. Здесь нет ни электростеклоподъемников, ни кондиционера, ни усилителя руля. Зато все это есть у машин 2015 года выпуска в топовом исполнении Best за 399 000 рублей. Дополнительно дилер рекомендует установить комплект подкрылков (+ 3 000 рублей) и сделать антикор (+ 12 000 рублей).
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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