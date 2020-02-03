3 февраля 2020, 15:38
В России нашли новые машины по 349 000 рублей
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Фото: ru.motor1.com
На сегодняшний день Lada Granta считается самой доступной машиной в России. Стоимость базовой версии начинается от 455 900 рублей. Однако журналистам удалось найти у одного из столичных дилеров новенькие машины по 349 000 рублей. Это хэтчбеки Daewoo Matiz, собранные в Узбекистане в 2013 – 2015 годах. Заводская гарантия действует с момента покупки.
Фото: ru.motor1.com
Фото: ru.motor1.com
Фото: ru.motor1.com
Фото: ru.motor1.com
Daewoo Matiz
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 14
Долгие годы, проведенные под открытым небом, практически не сказались на товарном виде. У всех автомобилей полностью сохранный кузов без следов коррозии. Под капотом – чистота, в салоне – «веселенькая» велюровая обивка сидений и чуть запылившийся пластик. На некоторых машинах даже сохранилась заводская целлофановая упаковка на подрулевых переключателях. Единственная проблема – разряженные от долгого стояния аккумуляторы.
Выбор по цветам большой: белый, бордовый, красный, зелёный, чёрный и голубой. Некоторые хэтчбеки оснащены мотором объемом 0,8 литра (51 л.с.) и «механикой», другие – 1,0-литровой «четверкой» мощностью 62 л.с. За 349 000 рублей предлагается Daewoo Matiz в базовой комплектации со стальными 13-дюймовыми дисками. Здесь нет ни электростеклоподъемников, ни кондиционера, ни усилителя руля. Зато все это есть у машин 2015 года выпуска в топовом исполнении Best за 399 000 рублей. Дополнительно дилер рекомендует установить комплект подкрылков (+ 3 000 рублей) и сделать антикор (+ 12 000 рублей).
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Цитата:| Кому: krechet808
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