18 июня 2019, 17:38
В России отзывают более 1 300 автомобилей Audi
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Российский офис Audi объявил об отзыве автомобилей сразу трех моделей в связи с двумя различными неисправностями. В общей сложности в сервис пригласят 1 325 машин Audi А3, А4 и А5.
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Причина второго отзыва более неприятная. На один седан Audi A4 и одно купе Audi A5, реализованные после 2017 года, установили фаркоп с дефектным механизмом фиксации. В результате при выдвигании фаркоп фиксируется недостаточно надежно и может отсоединиться в процессе транспортировки прицепа.
В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей Audi известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. Специалисты СТО перепрограммируют блок управления, а на двух Audi A4 и A5 проверят исправность поворотного модуля фаркопа. Все работы в рамках отзывов проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться к дилеру на диагностику.
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