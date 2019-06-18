18 июня 2019, 17:38

В России отзывают более 1 300 автомобилей Audi

  • 116
  • 0
Российский офис Audi объявил об отзыве автомобилей сразу трех моделей в связи с двумя различными неисправностями. В общей сложности в сервис пригласят 1 325 машин Audi А3, А4 и А5.
В России отзывают более 1 300 автомобилей Audi
Ранее мы писали
Российский офис Volkswagen Group объявил об отзыве шести моделей Audi: A3, A6, A7, А8, Q7 и Q8 в связи с тремя ...
Читать далее
Первая сервисная акция затрагивает автомобили Audi А3, проданные в 2016 – 2019 годы. Причина носит скорее имиджевый характер, нежели является опасной технической неисправностью. Дело в том, что на некоторых автомобилях наблюдается 5-секундная задержка включения задних фонарей при запуске двигателя. Особенность вызвана сбоем в ПО и устраняется путем перекодировки блока управления бортовой сети.

Причина второго отзыва более неприятная. На один седан Audi A4 и одно купе Audi A5, реализованные после 2017 года, установили фаркоп с дефектным механизмом фиксации. В результате при выдвигании фаркоп фиксируется недостаточно надежно и может отсоединиться в процессе транспортировки прицепа.

В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей Audi известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. Специалисты СТО перепрограммируют блок управления, а на двух Audi A4 и A5 проверят исправность поворотного модуля фаркопа. Все работы в рамках отзывов проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться к дилеру на диагностику.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Никита
Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Арсений
Форум Audi A5
G1K1K
мага
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Новые правила тюнинга в России: как доработать авто по закону
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Audi A3
Объявления о продаже Audi A3
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России отзывают более 1 300 автомобилей Audi
{{material_125959}}Первая сервисная акция затрагивает автомобили Audi А3, проданные в 2016 – 2019 годы. Причина носит скорее имиджевый характер, нежели является опасной технической неисправностью. Дело в том, что на некоторых автомобилях наблюдается 5-секундная задержка включения задних фонарей при запуске двигателя. Особенность вызвана сбоем в ПО и устраняется путем перекодировки блока управления бортовой сети.Причина второго отзыва более неприятная. На один седан Audi A4 и одно купе Audi A5, реализованные после 2017 года, установили фаркоп с дефектным механизмом фиксации. В результате при выдвигании фаркоп фиксируется недостаточно надежно и может отсоединиться в процессе транспортировки прицепа.В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей Audi известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. Специалисты СТО перепрограммируют блок управления, а на двух Audi A4 и A5 проверят исправность поворотного модуля фаркопа. Все работы в рамках отзывов проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться к дилеру на диагностику.
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Липецк Оренбург Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG