Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
25 марта 2020, 13:49

В России отзывают более 5 000 кроссоверов Porsche

  • 9
  • 0
Фото: Porsche
Российских владельцев кроссоверов Porsche Macan приглашают в сервис в рамках добровольной отзывной кампании. Причиной стало возможное повреждение топливного фильтра. Утечка топлива может привести к возгоранию.
Ранее мы писали
Российский офис Porsche объявил о начале отзывной кампании в отношении спорткаров Porsche 718 Boxster и 718 ...
Читать далее
Специалисты Porsche выяснили, что конструктивные особенности кроссоверов Macan, а именно неблагоприятные допуски, могут привести к повреждению топливного фильтра. При нагрузке на заднее сидение (когда там сидят пассажиры) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра. В результате, по мере эксплуатации на соединительном штуцере топливного фильтра постепенно появляются трещины. В салоне чувствуется запах топлива. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки, а при контакте с источником воспламенения – и возгорания.

Дефект заподозрили у кроссоверов Porsche Macan, проданных в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года. Всего в России набралось 5 115 экземпляров. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта. При желании здесь же можно воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале сервисной акции и пригласят подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. На кроссоверах доработают или заменят сервисный люк топливного фильтра. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.

Летом 2019 года в сервис пригласили 319 спорткаров Porsche 718 Boxster и 718 Cayman (заводской индекс 982), проданных с июля 2016 года по январь 2019 года. Причиной тогда стало недостаточное соединение отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения. Дефект мог повлиять на безопасность пассажиров в случае фронтального столкновения. Чтобы его исправить, сервисменам пришлось доработать нижнюю продольную балку и поперечину в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Porsche выпустила самый мощный Macan
Вот это правильно - специально обучать водителей мощных авто. А то на дорогах, как обезьяны с гранатой, дали в руки машину-убийцу, а как пользоваться ей, не научили. Вот и летают такие по улицам, и прилетают часто...
Вася
Porsche подготовила эксклюзивный Macan
Даже страшно подумать, сколько может стоить такая модель в единственном экземпляре. Какой-нибудь коллекционер порадуется, практического толку от такой тачки нет.
Дмитрий
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Порше
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Особенности антигравийных и виниловых пленок: этапы оклейки, полезные советы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Porsche Macan
Объявления о продаже Porsche Macan
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России отзывают более 5 000 кроссоверов Porsche
{{material_126834}}Специалисты Porsche выяснили, что конструктивные особенности кроссоверов Macan, а именно неблагоприятные допуски, могут привести к повреждению топливного фильтра. При нагрузке на заднее сидение (когда там сидят пассажиры) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра. В результате, по мере эксплуатации на соединительном штуцере топливного фильтра постепенно появляются трещины. В салоне чувствуется запах топлива. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки, а при контакте с источником воспламенения – и возгорания.Дефект заподозрили у кроссоверов Porsche Macan, проданных в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года. Всего в России набралось 5 115 экземпляров. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта. При желании здесь же можно воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале сервисной акции и пригласят подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. На кроссоверах доработают или заменят сервисный люк топливного фильтра. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.Летом 2019 года в сервис пригласили 319 спорткаров Porsche 718 Boxster и 718 Cayman (заводской индекс 982), проданных с июля 2016 года по январь 2019 года. Причиной тогда стало недостаточное соединение отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения. Дефект мог повлиять на безопасность пассажиров в случае фронтального столкновения. Чтобы его исправить, сервисменам пришлось доработать нижнюю продольную балку и поперечину в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Архангельск Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться