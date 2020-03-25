25 марта 2020, 13:49
В России отзывают более 5 000 кроссоверов Porsche
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Фото: Porsche
Российских владельцев кроссоверов Porsche Macan приглашают в сервис в рамках добровольной отзывной кампании. Причиной стало возможное повреждение топливного фильтра. Утечка топлива может привести к возгоранию.
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Дефект заподозрили у кроссоверов Porsche Macan, проданных в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года. Всего в России набралось 5 115 экземпляров. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта. При желании здесь же можно воспользоваться интерактивным поиском по отзывным кампаниям. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале сервисной акции и пригласят подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. На кроссоверах доработают или заменят сервисный люк топливного фильтра. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.
Летом 2019 года в сервис пригласили 319 спорткаров Porsche 718 Boxster и 718 Cayman (заводской индекс 982), проданных с июля 2016 года по январь 2019 года. Причиной тогда стало недостаточное соединение отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения. Дефект мог повлиять на безопасность пассажиров в случае фронтального столкновения. Чтобы его исправить, сервисменам пришлось доработать нижнюю продольную балку и поперечину в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.
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