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20 сентября 2019, 13:17

В России отзывают кроссоверы Mazda CX-9

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Фото: Mazda
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении больших кроссоверов Mazda CX-9. Причина заключается в возможных проблемах с электрикой.
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Специалисты Mazda выяснили, что слабое удерживающее усилие в разъемах жгута провода может привести к нарушению электрической связи между разными модулями управления. В частности, в автомобиле могут возникать проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, указателями поворота и в системе пуска двигателя, а на приборной панели могут появляться некорректные сообщения об ошибках.

Неисправность заподозрили у кроссоверов Mazda CX-9, проданных в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года. Всего под действие сервисной кампании подпадают 206 автомобилей. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники Mazda известят владельцев о начале сервисной акции и пригласят их подъехать на дилерскую станцию. Специалисты сервиса проверят контакты и при необходимости отремонтируют комплект жгутов проводов, чтобы восстановить удерживающее усилие в разъемах. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.

В конце сентября 2019 года в России отзывали кроссоверы Mazda CX-5, проданные в период с декабря 2014 года по январь 2016 года. Причиной тогда стал сбой в программном обеспечении блока управления оборудованием кузова (F-BCM). В сервис пригласили 92 автомобиля.

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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-9
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В России отзывают кроссоверы Mazda CX-9
{{material_127387}}Специалисты Mazda выяснили, что слабое удерживающее усилие в разъемах жгута провода может привести к нарушению электрической связи между разными модулями управления. В частности, в автомобиле могут возникать проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, указателями поворота и в системе пуска двигателя, а на приборной панели могут появляться некорректные сообщения об ошибках.Неисправность заподозрили у кроссоверов Mazda CX-9, проданных в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года. Всего под действие сервисной кампании подпадают 206 автомобилей. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники Mazda известят владельцев о начале сервисной акции и пригласят их подъехать на дилерскую станцию. Специалисты сервиса проверят контакты и при необходимости отремонтируют комплект жгутов проводов, чтобы восстановить удерживающее усилие в разъемах. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.В конце сентября 2019 года в России отзывали кроссоверы Mazda CX-5, проданные в период с декабря 2014 года по январь 2016 года. Причиной тогда стал сбой в программном обеспечении блока управления оборудованием кузова (F-BCM). В сервис пригласили 92 автомобиля.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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