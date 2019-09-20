20 сентября 2019, 13:17
В России отзывают кроссоверы Mazda CX-9
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Фото: Mazda
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении больших кроссоверов Mazda CX-9. Причина заключается в возможных проблемах с электрикой.
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Неисправность заподозрили у кроссоверов Mazda CX-9, проданных в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года. Всего под действие сервисной кампании подпадают 206 автомобилей. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники Mazda известят владельцев о начале сервисной акции и пригласят их подъехать на дилерскую станцию. Специалисты сервиса проверят контакты и при необходимости отремонтируют комплект жгутов проводов, чтобы восстановить удерживающее усилие в разъемах. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.
В конце сентября 2019 года в России отзывали кроссоверы Mazda CX-5, проданные в период с декабря 2014 года по январь 2016 года. Причиной тогда стал сбой в программном обеспечении блока управления оборудованием кузова (F-BCM). В сервис пригласили 92 автомобиля.
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Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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