В России появилась новая версия Hower H3
В перечень опций вошла система стабилизации и ЭРА-ГЛОНАСС. Компания отмечает, что внедорожник потерял 40 кг от массы по сравнению с полноприводными вариациями, что положительно сказывается на расходе топлива.
Но в отличие от более оснащенных версий, комплектация City не получила камеру заднего вида, парктроник и 17-дюймовые колесные диски. Также с рулевого колеса исчезли кнопки управления аудиосистемой. Отечественным покупателям Hower H3 предложен по стоимости от 990 000 рублей. Комплектация Comfort, обладающая перечисленными опциями, обойдется россиянам не менее 1 199 000 рублей. Самое «богатое» исполнение Lux предложено за 1 319 000 рублей.
Модель собирается на заводе в Ставрополе из деталей, которые поставляет китайская компания Great Wall Motors.
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