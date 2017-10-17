17 октября 2017, 16:42

В России появилась новая версия Hower H3

Китайский автопроизводитель Hower начал продажи новой модификации рамного внедорожника H3 под названием City. От прошлых версий автомобиль отличается отсутствием подключаемого полного привода.
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  В России появилась новая версия Hower H3 Great Wall Hover В России появилась новая версия Hower H3
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Great Wall Hover
Выпускается с 2005 г.
Отзывов: 8
Теперь комплектация City является базовым исполнением H3. Данная модификация ориентирована на городскую эксплуатацию. Модель приводится в движение 2-литровым турбированным двигателем, выдающим мощность 150 «лошадей». Пару силовому агрегату составляет 6-скоростная механическая коробка передач. Привод предусмотрен только задний.

В перечень опций вошла система стабилизации и ЭРА-ГЛОНАСС. Компания отмечает, что внедорожник потерял 40 кг от массы по сравнению с полноприводными вариациями, что положительно сказывается на расходе топлива.

Но в отличие от более оснащенных версий, комплектация City не получила камеру заднего вида, парктроник и 17-дюймовые колесные диски. Также с рулевого колеса исчезли кнопки управления аудиосистемой. Отечественным покупателям Hower H3 предложен по стоимости от 990 000 рублей. Комплектация Comfort, обладающая перечисленными опциями, обойдется россиянам не менее 1 199 000 рублей. Самое «богатое» исполнение Lux предложено за 1 319 000 рублей.

Модель собирается на заводе в Ставрополе из деталей, которые поставляет китайская компания Great Wall Motors.

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Форум Great Wall HOVER CUV
Не знаю ни одного человека, который за такое количество километров с Ховером ни разу не посетил сервис. С Кайроном - есть примеры, например. Сел, поехал, только расходники - все. С Ховером такое не прокатывает...
Farion
Great Wall везет в Россию три новинки
какой матор чей.на ховере H5 2 дизель. где самые низкие цена по россии на H5 диз.
василий
Китайские универсалы
У моего брата Лифан Х60 (брал новым) , а у меня Great Wall Hover, купил двухлетним. Так вот поездил на обоих и имею сказать следующее. Да конечно, это не Х5 и не RX430 и даже не гелик. Но, во-первых китайцы столько не стоят, как БМВ и Лексусы, во-вторых проходимость у Лифанов и Great Wall ничуть не хуже ...
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В России появилась новая версия Hower H3
{{model_1599}}Теперь комплектация City является базовым исполнением H3. Данная модификация ориентирована на городскую эксплуатацию. Модель приводится в движение 2-литровым турбированным двигателем, выдающим мощность 150 «лошадей». Пару силовому агрегату составляет 6-скоростная механическая коробка передач. Привод предусмотрен только задний.В перечень опций вошла система стабилизации и ЭРА-ГЛОНАСС. Компания отмечает, что внедорожник потерял 40 кг от массы по сравнению с полноприводными вариациями, что положительно сказывается на расходе топлива.Но в отличие от более оснащенных версий, комплектация City не получила камеру заднего вида, парктроник и 17-дюймовые колесные диски. Также с рулевого колеса исчезли кнопки управления аудиосистемой. Отечественным покупателям Hower H3 предложен по стоимости от 990 000 рублей. Комплектация Comfort, обладающая перечисленными опциями, обойдется россиянам не менее 1 199 000 рублей. Самое «богатое» исполнение Lux предложено за 1 319 000 рублей.Модель собирается на заводе в Ставрополе из деталей, которые поставляет китайская компания Great Wall Motors.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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