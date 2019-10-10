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10 октября 2019, 18:55

В России уже принимают заказы на кроссовер Aston Martin DBX

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Фото: Aston Martin
Мировая премьера Aston Martin DBX намечена на декабрь, но в Москве уже прошла закрытая презентация британской новинки. Журналисты и потенциальные клиенты получили возможность в мельчайших подробностях осмотреть кроссовер и оформить предварительный заказ.
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До официальной премьеры Aston Martin запрещает публиковать фотографии кроссовера. Но есть возможность поделиться некоторой интересной технической информацией. Кроссовер DBX – первый полноприводный автомобиль за всю историю Aston Martin. Традиционная для моделей британской марки компоновка силовых агрегатов для него не подходит. Поэтому мотор и трансмиссию позаимствовали у концерна Daimler. 

Кроссовер оснастили битурбомотором AMG V8, 9-диапазонной автоматической коробкой передач и раздаточной коробкой с муфтой подключения передней оси. При этом все остальные агрегаты у Aston Martin DBX собственные, включая оригинальное шасси. Колесная база автомобиля превышает 3 метра, а общая длина составляет порядка 5 метров. Конфигурация салона – классическая пятиместная.

Основными конкурентами Aston Martin DBX в компании считают Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и будущую «вседорожную» Ferrari. В меньшей степени на роль соперника тянет Porsche Cayenne. Основными рынками сбыта для новинки станут США, Ближний Восток, Китай и Россия. Недаром московским клиентам кроссовер показали раньше, чем где-либо в Европе. Итог – 30 предзаказов на еще официально не представленную модель. Надо учесть, что за весь прошлый год в России было продано лишь 18 спорткаров Aston Martin.


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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
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саня
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F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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В России уже принимают заказы на кроссовер Aston Martin DBX
{{material_127761}}До официальной премьеры Aston Martin запрещает публиковать фотографии кроссовера. Но есть возможность поделиться некоторой интересной технической информацией. Кроссовер DBX – первый полноприводный автомобиль за всю историю Aston Martin. Традиционная для моделей британской марки компоновка силовых агрегатов для него не подходит. Поэтому мотор и трансмиссию позаимствовали у концерна Daimler. Кроссовер оснастили битурбомотором AMG V8, 9-диапазонной автоматической коробкой передач и раздаточной коробкой с муфтой подключения передней оси. При этом все остальные агрегаты у Aston Martin DBX собственные, включая оригинальное шасси. Колесная база автомобиля превышает 3 метра, а общая длина составляет порядка 5 метров. Конфигурация салона – классическая пятиместная.Основными конкурентами Aston Martin DBX в компании считают Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и будущую «вседорожную» Ferrari. В меньшей степени на роль соперника тянет Porsche Cayenne. Основными рынками сбыта для новинки станут США, Ближний Восток, Китай и Россия. Недаром московским клиентам кроссовер показали раньше, чем где-либо в Европе. Итог – 30 предзаказов на еще официально не представленную модель. Надо учесть, что за весь прошлый год в России было продано лишь 18 спорткаров Aston Martin.
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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