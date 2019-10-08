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8 октября 2019, 00:28

Родстер Aston Martin Vantage: первые официальные фото

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Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin планирует вывести весной 2020 года на рынок открытую версию нового купе Vantage с мягким верхом и мотором V8. А пока британцы опубликовали несколько фотографий предсерийной модели.
Родстер Aston Martin Vantage первые официальные фото

Фото: Aston Martin

Родстер Aston Martin Vantage первые официальные фото

Фото: Aston Martin

Родстер Aston Martin Vantage первые официальные фото

Фото: Aston Martin

Родстер Aston Martin Vantage первые официальные фото
Родстер Aston Martin Vantage первые официальные фото
Родстер Aston Martin Vantage первые официальные фото
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Купе Aston Martin Vantage текущего поколения представили в ноябре 2017 года на специальном мероприятии в Лондоне. Автомобиль построили на той же новой алюминиевой платформе, что и DB11. Однако до 70% деталей у Vantage оригинальные. Он стал первой моделью в линейке Aston Martin, которая получила электронно управляемый задний дифференциал и систему контроля вектора тяги. Под капотом купе – двигатель Mercedes-AMG (индекс М177) объемом 4,0 литра, мощностью 510 л.с. и пиковым моментом равным 685 Нм. Мотор работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». С места до сотни спорткар разгоняется за 3,6 секунды. Его максимальная скорость составляет 314 км/ч.

Родстер отличается от базового купе только отсутствием крыши и иной линией кормы, где требовалось предусмотреть место под складной мягкий верх. В остальном открытая версия идентична купе и в визуальном, и в техническом плане. При той же мощности битурбо мотора V8 родстер тратит на разгон с места до 100 км/ч на 0,1 секунды больше из-за более сложной аэродинамики и немного увеличившейся массы. Ему требуется на это упражнение 3,7 секунды.

Премьера родстера Aston Martin Vantage запланирована на весну 2020 года. Стандартная версия получит мотор V8 и 8-ступенчатый «автомат». Не исключено, что позднее появится драйверская модификация Vantage AMR с 7-ступенчатым «роботом», имеющим функцию автоматической перегазовки AMSHIFT. В стандартном купе появление новой коробки передач и карбон-керамических тормозов снижает вес на 95 кг, а новые адаптивные амортизаторы с режимами Sport, Sport+ и Track улучшают управляемость.

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Родстер Aston Martin Vantage: первые официальные фото
{{material_126289}}Купе Aston Martin Vantage текущего поколения представили в ноябре 2017 года на специальном мероприятии в Лондоне. Автомобиль построили на той же новой алюминиевой платформе, что и DB11. Однако до 70% деталей у Vantage оригинальные. Он стал первой моделью в линейке Aston Martin, которая получила электронно управляемый задний дифференциал и систему контроля вектора тяги. Под капотом купе – двигатель Mercedes-AMG (индекс М177) объемом 4,0 литра, мощностью 510 л.с. и пиковым моментом равным 685 Нм. Мотор работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». С места до сотни спорткар разгоняется за 3,6 секунды. Его максимальная скорость составляет 314 км/ч.Родстер отличается от базового купе только отсутствием крыши и иной линией кормы, где требовалось предусмотреть место под складной мягкий верх. В остальном открытая версия идентична купе и в визуальном, и в техническом плане. При той же мощности битурбо мотора V8 родстер тратит на разгон с места до 100 км/ч на 0,1 секунды больше из-за более сложной аэродинамики и немного увеличившейся массы. Ему требуется на это упражнение 3,7 секунды.Премьера родстера Aston Martin Vantage запланирована на весну 2020 года. Стандартная версия получит мотор V8 и 8-ступенчатый «автомат». Не исключено, что позднее появится драйверская модификация Vantage AMR с 7-ступенчатым «роботом», имеющим функцию автоматической перегазовки AMSHIFT. В стандартном купе появление новой коробки передач и карбон-керамических тормозов снижает вес на 95 кг, а новые адаптивные амортизаторы с режимами Sport, Sport+ и Track улучшают управляемость.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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