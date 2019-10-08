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8 октября 2019, 00:28
Родстер Aston Martin Vantage: первые официальные фото
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Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin планирует вывести весной 2020 года на рынок открытую версию нового купе Vantage с мягким верхом и мотором V8. А пока британцы опубликовали несколько фотографий предсерийной модели.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
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Родстер отличается от базового купе только отсутствием крыши и иной линией кормы, где требовалось предусмотреть место под складной мягкий верх. В остальном открытая версия идентична купе и в визуальном, и в техническом плане. При той же мощности битурбо мотора V8 родстер тратит на разгон с места до 100 км/ч на 0,1 секунды больше из-за более сложной аэродинамики и немного увеличившейся массы. Ему требуется на это упражнение 3,7 секунды.
Премьера родстера Aston Martin Vantage запланирована на весну 2020 года. Стандартная версия получит мотор V8 и 8-ступенчатый «автомат». Не исключено, что позднее появится драйверская модификация Vantage AMR с 7-ступенчатым «роботом», имеющим функцию автоматической перегазовки AMSHIFT. В стандартном купе появление новой коробки передач и карбон-керамических тормозов снижает вес на 95 кг, а новые адаптивные амортизаторы с режимами Sport, Sport+ и Track улучшают управляемость.
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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