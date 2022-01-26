В Турции и Греции снежный апокалипсис: тысячи автомобилей застряли на сутки в белом аду
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Необычайно сильная метель накрыла Грецию и Турцию в ночь на понедельник, 24 января. Тысячи автомобилей непогода застала в пути. Движение на крупных магистралях остановилось из-за снежных заносов. Водители на кольцевой дороге Attiki Odos вокруг Афин оказались в белом плену. Многие провели в своих машинах сутки, ожидая, пока техника расчистит трассу. Власти мобилизовали солдат для помощи водителям. Они доставляли еду, воду и одеяла.
Под тяжестью снега рвались провода и падали вечнозеленые деревья, непривыкшие к таким катаклизмам. Без электричества и интернета остались около десятка районов Афин и пригородов на севере. Многие дома также остаются без отопления.
Во вторник в Греции были закрыты большинство государственных и частных предприятий, школы и офисы. Многие останутся закрытыми и в среду. Власти обеих стран призвали автомобилистов отказаться от поездок.
Снег шел по всей Турции. Впервые за 29 лет он выпал в Анталье, но сильнее всего от непогоды пострадал Стамбул. Работа аэропорта оказалась парализована минимум на сутки. Техника расчищала взлетно-посадочную полосу, но снегопад не прекращался. Крупнейшие воздушные ворота, соединяющие Европу и Азию, оказались закрыты. В аэропорту застряли тысячи туристов со всего мира, в том числе и из России.
Турецкие власти из-за плохой видимости временно закрыли движение по проливу Босфор. Синоптики прогнозируют, что сильные осадки в столице Турции продлятся до 26 января. Их интенсивность снизится к 28 января.
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