ВАЗ-2115: что досталось от «донора», что было нового
Фото: Lada
Автомобиль стал первенцем в линейке под условным названием "Самара-2" и самой изменённой в ней моделью. Эта модификация получила более современный внешний вид, увеличенный до бампера проем багажника, регулируемую рулевую колонку, а на большинстве автомобилей еще и «люксовый» салон с новыми панелью приборов и обивками дверей.
На первых порах машин в эксплуатации было еще немного, и потому некоторые запчасти для них были в дефиците. Какие из деталей у «пятнадцатой» были оригинальные, а какие перешли по наследству от ВАЗ-21099? Обычно обозначение «своих» деталей начинается с индекса «2114» или «2115».
Мат на капоте
Каркас кузова практически не изменился. В конструкции седана были применены новые лицевые штампованные детали (капот, передние крылья, бампер и кронштейны его крепления, облицовка радиатора), видоизмененные пластмассовые бамперы, дополнительные накладки боковых дверей, обтекатели порогов пола, крышка багажника с разъемом по уровню пола. Предусмотрены новая головная светооптика, оригинальная конструкция задней световой сигнализации.
К слову, противотуманные фары и фонари подсветки заднего номера были заимствованы от «десятки». Изменены наружные панели дверей и наружные зеркала. Появился шумопоглощающий мат на капоте, который помог достичь уровня шума в салоне при скорости 100 км/ч до показателя 74 dB (A).
Замки капота и дверей остались прежними, за исключением внутренних ручек в «люксовом» салоне. Замок багажника – «десяточный», но его тяга все же оригинальная. Другим стал и механизм стеклоочистителя, включая поводки и щетки. Для повышения долговечности работы и снижения уровня шума на холостом ходу предусматривался новый ведомый диск сцепления с демпфером холостого хода.
Полипропеленовая панель приборов
Самый простой вариант салона (так называемая «11-я» комплектация) ничем не отличался от аналогичного на «99-й» с «высокой» панелью приборов. В «люксовом» варианте салона отличий намного больше. Рулевая колонка – оригинальная, хотя от «десятой» мало чем отличается. В «пятнадцатой» полипропеленовой панели приборов общих элементов со старой нет, все выключатели другие – кнопочные, с подсветкой и контрольными лампами.
Блок индикации бортовой системы контроля выдает информацию о закрытии замков дверей, непристегнутых ремнях безопасности, предельном износе тормозных колодок, об оставленном ключе зажигания, об уровне масла, охлаждающей и омывающей жидкостей. Прикуриватель стал, если так можно выразиться, «европейским» (2123-3725010). Вместо троса спидометра на коробке передач был установлен электронный датчик.
Немного была изменена «печка» - другими стали краник отопителя салона, блок рычагов управления отопителем, тросики, кожух вентилятора, воздуховоды. В новой обивке дверей предусмотрели отверстия под установку динамиков.
Либо карбюратор, либо электронный впрыск
|ВАЗ (Lada) 2115 1.5 МТ
|1.5 л, 68 л.с
|механика 5
|0-100 - 13.2 с, 158 км/ч
|4330 x 1650 x 1402 мм
|передний
|АИ-95, 7.8 л на 100 км
|Все характеристики
Двигателей на «пятнадцатой» было несколько (на выбор) – все с поперечным расположением под капотом: объемом 1,3 литра и 1,5 литра - в карбюраторном исполнении, а также 1,1 литра, 1,3 литра и 1,5 литра – с электронной системой управления впрыском топлива. «АвтоВАЗ» публиковал в те годы следующие ТТХ применительно к самому ходовому агрегату – полуторалитровому: максимальная скорость – 155 км/ч, время разгона до «сотни» - 13 секунд. Расход топлива: при 90 км/ч – 5,7 литра, при 120 км/ч – 7,8 литра, в городском цикле – 8,9 литра. Понятно, что на деле эти цифры были больше.
Габаритные размеры седана ВАЗ-2115 или, как его альтернативно называли «Лада 115», были следующие: 4330x1620x1415 мм, колесная база – 2460 мм, грузоподъемность – 425 кг, объем багажного отделения – 427 литров.
Рынок подержанных «пятнашек»
Последние ВАЗ-2115 были собраны в 2012 году. Если «прошерстить» сайты по продаже автомобилей, заметим, что «пятнашек» последнего года выпуска не так и много. Преимущественно люди желают избавиться от машин куда более старых – 2002–2006 г.в. Пробеги таких автомобилей могут достигать 300 000 км. Что скрывается под таким «железом», и каково, собственно говоря, состояние самого этого «железа», сказать трудно.
Главным козырем таких «Самар» была и остается цена. Запрашиваемый ценовой максимум, который мы обнаружили в объявлениях – 250 000 рублей. Но это – откровенный потолок, который совсем не хочется принимать во внимание. Подавляющее большинство стареньких ВАЗ-2115 готовы найти новых владельцев за куда более приемлемые деньги – от 40 000 до 100 000 рублей. Для сравнения: за ВАЗ-21099 образца конца 1990-х – начала нулевых годов, примерно с теми же пробегами просят меньше: 25 000-80 000 рублей, а аппетиты в размерах 200 000-250 000 рублей суть эксклюзивы.
Проблем с выбором запасных частей к ВАЗ-2115 сегодня, по истечении многих лет со времени прекращения производства модели, нет, и это второй существенный плюс автомобиля. Ценник на фоне сопоставимых одноклассников-иномарок – гуманный. Вот, например, некоторые распространенные позиции: передний тормозной диск – от 930 руб., задний амортизатор - от 1235 рублей, помпа водяная - 950 рублей, катушка зажигания – 1400 рублей, правый наконечник рулевой тяги – от 490 рублей, передние дисковые тормозные колодки – от 540 рублей, задние барабанные тормозные колодки – от 830 рублей, шаровая опора - от 530 рублей, передняя стойка стабилизатора – от 410 рублей, стекло лобовое – от 3365 рублей, мотор отопителя – от 965 рублей.
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