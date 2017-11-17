17 ноября 2017, 18:58
Видео недели: Вот как выглядит быстрейшая машина на планете
Tesla официально представила свой спортивный электрокар Roadster нового поколения. С места до 96 км/ч автомобиль способен разогнаться всего за 1,9 секунды, а до 160 км/ч за 4,2 секунды. Максимальная скорость модели составляет 400 км/ч.
Производитель называет свое творение «самой быстрой серийной машиной в мире». Такой статус обеспечивают три электромотора, два из которых отвечают за вращение колес задней оси, а один – передней. Известно, что максимальный крутящий момент родстера составляет 10 000 Нм! А вот данные о «лошадях» Tesla пока не привела.
Запас хода Roadster при движении за городом составит 992 километра. Первые «Родстеры» доберутся до своих покупателей в 2020 году.
Запас хода Roadster при движении за городом составит 992 километра. Первые «Родстеры» доберутся до своих покупателей в 2020 году.
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
За безопасность пешеходов борются штрафами
17.11.2017, 09:00
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
За безопасность пешеходов борются штрафами
17.11.2017, 09:00
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
seat altea 2007 2.0fsi
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное