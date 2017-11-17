17 ноября 2017, 18:58

Видео недели: Вот как выглядит быстрейшая машина на планете

Tesla официально представила свой спортивный электрокар Roadster нового поколения. С места до 96 км/ч автомобиль способен разогнаться всего за 1,9 секунды, а до 160 км/ч за 4,2 секунды. Максимальная скорость модели составляет 400 км/ч.
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Видео недели: Вот как выглядит быстрейшая машина на планете Tesla Roadster
Производитель называет свое творение «самой быстрой серийной машиной в мире». Такой статус обеспечивают три электромотора, два из которых отвечают за вращение колес задней оси, а один – передней. Известно, что максимальный крутящий момент родстера составляет 10 000 Нм! А вот данные о «лошадях» Tesla пока не привела.

Запас хода Roadster при движении за городом составит 992 километра.  Первые «Родстеры» доберутся до своих покупателей в 2020 году.
Новинки и концепт кары Тесла Родстер

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Отзывы по теме
Первый в мире разбитый Tesla Roadster
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Авто владелец
«Теслу» научать заряжаться моментально
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
taran
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danil722
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Видео недели: Вот как выглядит быстрейшая машина на планете
Производитель называет свое творение «самой быстрой серийной машиной в мире». Такой статус обеспечивают три электромотора, два из которых отвечают за вращение колес задней оси, а один – передней. Известно, что максимальный крутящий момент родстера составляет 10 000 Нм! А вот данные о «лошадях» Tesla пока не привела.Запас хода Roadster при движении за городом составит 992 километра.  Первые «Родстеры» доберутся до своих покупателей в 2020 году.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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