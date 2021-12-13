13 декабря 2021, 14:35
Внедорожники Bentley получили систему распознавания оленей и эльфов (официально)
Компания Bentley рассказала о срочном заказе, который поступил от VVIP-клиента. Он попросил оснастить внедорожник Bentayga особой продвинутой системой ADAS, которая должна помочь найти пропавшего особо ценного северного оленя.
Дарья Климова Фото: Bentley
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Фото: Bentley
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В ее состав входит тепловизионный датчик для обнаружения людей, животных и эльфов. Система ночного видения Night Vision обладает высокой чувствительностью и может распознавать яркие носы на расстоянии до 140 метров перед автомобилем при температуре от -40 до +80 градусов Цельсия. Все обнаруженные объекты и приблизительное расстояние до них отображаются на приборной панели, а умная электроника заранее заполняет тормозной цилиндр жидкостью на тот случай, если водитель решит остановиться и накормить оленя морковкой.
Упомянутые модели: Bentley Bentayga
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