14 ноября 2019, 13:47
Водителей обяжут получать справку об отсутствии судимости
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Минтранс разработал законопроект, запрещающий работать в сфере пассажирских автоперевозок гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость по тяжким статьям УК – за убийство, изнасилование или террористическую деятельность. Подкреплять свое честное имя придется дополнительными справками.
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Компаниям и индивидуальным предприятиям предлагается запретить допускать к управлению пассажирским транспортом и такси водителей, которые имеют неснятую или непогашенную судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации». Кроме того, такие граждане не смогут зарегистрировать ИП по перевозке пассажиров.
После принятия закона все водители, занятые в коммерческих пассажирских перевозках, должны будут в течение 120 дней предоставить работодателям справки из полиции об отсутствии судимости. В противном случае, компании обязаны будут отстранить работника от управления транспортным средством.
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