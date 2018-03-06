6 марта 2018, 09:29

Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе

Впервые в истории европейской премии «Автомобиль года» главный приз достался шведской компании Volvo. В 2018 году авторитетное жюри признало лучшим автомобилем ее компактный кроссовер XC40.
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  Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе Volvo XC40 Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе Volvo XC40 Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе Volvo XC40 Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе Volvo XC40 Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе Volvo XC40 Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе
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Volvo XC40
В преддверии Женевского автосалона огласили результаты главной европейской автомобильной премии. В жюри конкурса входят 58 человек из 22 стран Европы, том числе двое из России. На финальном этапе каждый эксперт распределяет между 7 автомобилями-претендентами 25 баллов. При этом одной модели можно дать не более 10 очков. Наивысшая оценка – 580.

Кроссовер Volvo XC40 получил 325 баллов, на втором месте со значительным отставанием расположился хэтчбек Seat Ibiza (242 баллов), на третьем – BMW 5-Series (226 баллов). Остальные четыре финалиста набрали соответственно: Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

Премьера компактного кроссовера Volvo XC40 состоялась в сентябре 2017 года в Милане. По словам создателей, XC40 установил новый стандарт в своем сегменте с точки зрения дизайна, технологий и безопасности. Привлекательность такого сочетания подтверждается спросом на новинку. На первом этапе продаж Volvo получила более 20 000 предзаказов от клиентов в Европе и США. В ближайшем будущем кроссовер отправится покорять китайский рынок, где его ожидает столь же большой интерес.

Сейчас в линейке SUV шведской марки три модели: XC40, XC60 и XC90. Компактный XC40 признали лучшим автомобилем в Европе, а его «старшие братья» удостоились аналогичной награды в Северной Америке, завоевав звание North American Truck / Utility of the Year.

В 2017 году победителем премии «Европейский автомобиль года» стал Peugeot 3008, а в 2016 году – Opel Astra (кстати тогда Volvo XC90 занял второе место).
Новости Вольво ХС40
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Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы.. А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Владимир Крестьянинов
Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
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Volvo XC40 признан «Автомобилем года» в Европе
{{model_6364}}В преддверии Женевского автосалона огласили результаты главной европейской автомобильной премии. В жюри конкурса входят 58 человек из 22 стран Европы, том числе двое из России. На финальном этапе каждый эксперт распределяет между 7 автомобилями-претендентами 25 баллов. При этом одной модели можно дать не более 10 очков. Наивысшая оценка – 580.Кроссовер Volvo XC40 получил 325 баллов, на втором месте со значительным отставанием расположился хэтчбек Seat Ibiza (242 баллов), на третьем – BMW 5-Series (226 баллов). Остальные четыре финалиста набрали соответственно: Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).Премьера компактного кроссовера Volvo XC40 состоялась в сентябре 2017 года в Милане. По словам создателей, XC40 установил новый стандарт в своем сегменте с точки зрения дизайна, технологий и безопасности. Привлекательность такого сочетания подтверждается спросом на новинку. На первом этапе продаж Volvo получила более 20 000 предзаказов от клиентов в Европе и США. В ближайшем будущем кроссовер отправится покорять китайский рынок, где его ожидает столь же большой интерес.Сейчас в линейке SUV шведской марки три модели: XC40, XC60 и XC90. Компактный XC40 признали лучшим автомобилем в Европе, а его «старшие братья» удостоились аналогичной награды в Северной Америке, завоевав звание North American Truck / Utility of the Year.В 2017 году победителем премии «Европейский автомобиль года» стал Peugeot 3008, а в 2016 году – Opel Astra (кстати тогда Volvo XC90 занял второе место).
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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