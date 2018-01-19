19 января 2018, 10:13

Volvo XC60 стал Североамериканским кроссовером года

Среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 был удостоен звания North American Utility of the Year 2018. Вслед за XC90, получившим аналогичную награду в 2016 году, XC60 стал второй моделью бренда, отмеченной этой наградой.
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Эта победа — уже не первая в списке XC60. В январе этого года кроссовер был признан самым безопасным автомобилем 2017 года по итогам тестов Euro NCAP. Модель обошла 70 автомобилей от 30 производителей во всех возможных классах.
Volvo XC60
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 925 000 до 3 584 000 Р
Отзывов: 6
Модель имеет систему City Safety, дополненную технологией подруливания Steer Assist. Технология Ongoing Lane Mitigation снижает риск лобовых столкновений, а система мониторинга «слепых» зон за счет появления функции автоматического подруливания уменьшает риск аварий, происходящих при перестроении. Кроме того, владельцам XC60 доступна функция Pilot Assist — передовая система полуавтономного управления, которая берет на себя функции руления, разгона и торможения на дорогах с видимой разметкой на скорости до 130 км/ч.

Топовые версии вседорожника оснащаются гибридной бензиново-электрической установкой T8 Twin Engine суммарной мощностью 407 л. с., которая разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 5,3 секунды. XC60 доступен также с дизельными двигателями D4 мощностью 190 л. с. и D5, оснащенным технологией PowerPulse, мощностью 235 л. с. Бензиновая силовая установка T5 выдает 254 л. с., а отдача двигателя T6, оснащенного турбо- и механическим нагнетателями, достигает 320 л. с. и 400 Нм крутящего момента.
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Volvo XC60 стал Североамериканским кроссовером года
Эта победа — уже не первая в списке XC60. В январе этого года кроссовер был признан самым безопасным автомобилем 2017 года по итогам тестов Euro NCAP. Модель обошла 70 автомобилей от 30 производителей во всех возможных классах.{{model_1901}} Модель имеет систему City Safety, дополненную технологией подруливания Steer Assist. Технология Ongoing Lane Mitigation снижает риск лобовых столкновений, а система мониторинга «слепых» зон за счет появления функции автоматического подруливания уменьшает риск аварий, происходящих при перестроении. Кроме того, владельцам XC60 доступна функция Pilot Assist — передовая система полуавтономного управления, которая берет на себя функции руления, разгона и торможения на дорогах с видимой разметкой на скорости до 130 км/ч.Топовые версии вседорожника оснащаются гибридной бензиново-электрической установкой T8 Twin Engine суммарной мощностью 407 л. с., которая разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 5,3 секунды. XC60 доступен также с дизельными двигателями D4 мощностью 190 л. с. и D5, оснащенным технологией PowerPulse, мощностью 235 л. с. Бензиновая силовая установка T5 выдает 254 л. с., а отдача двигателя T6, оснащенного турбо- и механическим нагнетателями, достигает 320 л. с. и 400 Нм крутящего момента.
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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