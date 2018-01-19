Volvo XC60 стал Североамериканским кроссовером года
Среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 был удостоен звания North American Utility of the Year 2018. Вслед за XC90, получившим аналогичную награду в 2016 году, XC60 стал второй моделью бренда, отмеченной этой наградой.
Эта победа — уже не первая в списке XC60. В январе этого года кроссовер был признан самым безопасным автомобилем 2017 года по итогам тестов Euro NCAP. Модель обошла 70 автомобилей от 30 производителей во всех возможных классах.Модель имеет систему City Safety, дополненную технологией подруливания Steer Assist. Технология Ongoing Lane Mitigation снижает риск лобовых столкновений, а система мониторинга «слепых» зон за счет появления функции автоматического подруливания уменьшает риск аварий, происходящих при перестроении. Кроме того, владельцам XC60 доступна функция Pilot Assist — передовая система полуавтономного управления, которая берет на себя функции руления, разгона и торможения на дорогах с видимой разметкой на скорости до 130 км/ч.
Топовые версии вседорожника оснащаются гибридной бензиново-электрической установкой T8 Twin Engine суммарной мощностью 407 л. с., которая разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 5,3 секунды. XC60 доступен также с дизельными двигателями D4 мощностью 190 л. с. и D5, оснащенным технологией PowerPulse, мощностью 235 л. с. Бензиновая силовая установка T5 выдает 254 л. с., а отдача двигателя T6, оснащенного турбо- и механическим нагнетателями, достигает 320 л. с. и 400 Нм крутящего момента.
Volvo XC60
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 925 000 до 3 584 000 Р
Отзывов: 6
Топовые версии вседорожника оснащаются гибридной бензиново-электрической установкой T8 Twin Engine суммарной мощностью 407 л. с., которая разгоняет кроссовер до 100 км/ч за 5,3 секунды. XC60 доступен также с дизельными двигателями D4 мощностью 190 л. с. и D5, оснащенным технологией PowerPulse, мощностью 235 л. с. Бензиновая силовая установка T5 выдает 254 л. с., а отдача двигателя T6, оснащенного турбо- и механическим нагнетателями, достигает 320 л. с. и 400 Нм крутящего момента.
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