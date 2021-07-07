Возвращение Таврии, пока только на рендерном изображении
Фото: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN
Фото: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN
Рендерные изображения хэтчбека A-класса ЗАЗ «Таврия» нового поколения показывают, как могла бы выглядеть модель в 2021 году. О возобновлении производства речь не идёт.
В портфолио Романа много рендерных работ разных автомобильных брендов, но появление Tavria Nova всколыхнуло чат. На странице в социально сети Facebook Роман опубликовал три варианта хэтчбека. Трехдверка получила необычные колесные диски, спойлер и черные пороги. Внешность не сильно отличается от оригинала девяностых.
Напомним, что «Таврия» выпускалась с 1987 года и оснащалась различными двигателями мощностью от 45 до 71 лошадиных сил. В первые годы «Таврия» позиционировалась как экономичный автомобиль. В 1989 году для западного рынка был выпущен рекламный ролик, в котором водитель заправляет «Таврию» из своей зажигалки. Этот ролик завоевал в Каннах «Бронзового льва» в номинации «торговая реклама».
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