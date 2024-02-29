Рассекречена внешность новой модели АвтоВАЗа: универсал Lada Iskra

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Редакция Quto.ru попросила независимого дизайнера Никиту Чуйко поколдовать над патентными изображениями и попробовать вдохнуть в них жизнь. Результат его работы вполне может сойти за реальное рекламное фото и дает ясное представление, как новый универсал Lada Iskra выглядит во плоти. Облик Lada Iskra утвердили еще в 2019 году, но в силу разных обстоятельств запуск новинки серьезно задержался.

Как выяснилось, Lada Iskra создана по старому дизайн-проекту. Эксперты обратили внимание на явные заимствования ряда элементов у концепта Lada XCode, представленного на Московском автосалоне в 2016 году. Над его дизайном работал давно покинувший АвтоВАЗ итальянец Рафаэль Линари. У «Искры» и XCode схожие пропорции элементов, практически идентичные обводы переднего бампера, рельеф капота, соты радиаторной решетки, хромированные элементы Х-дизайна, заходящие на блок-фары. На корме серийную модель с концептом роднят задние фонари.

Напомним, Lada Iskra построена на платформе Renault. Сейчас Lada Iskra проходит дорожные испытания. Премьера ожидается в конце 2024 года, а продажи стартуют в 2025 году. Первое время Iskra будет существовать на рынке параллельно с Granta и займет место между ней и «Вестой». Затем морально устаревшую недорогую модель окончательно отправят в отставку.

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