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15 февраля 2020, 00:45

VW Golf GTD станет обладателем самого сильного и «чистого» TDI среди гольфов

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Фото: de.motor1.com
Volkswagen показал первый официальный тизер нового Golf GTD с «одним из самых чистых двигателей в мире». Технические характеристики говорят о том, что это будет не только самый «чистый», но и самый сильный турбодизель (TDI), когда-либо использовавшийся в Golf.
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Новый дизельный хот-хэтч Volkswagen Golf GTD собрали на базе гольфа восьмого поколения, он получит двухлитровый двигатель TDI Evo из семейства EA288. Это улучшенный мотор, который оснащен технологией «двойного дозирования». Как заявляют в компании, благодаря доработкам, система снижает уровень оксида азота на 80%.

Новый Golf GTD станет первым в своей линейке, у кого будет самый «чистый» и самый сильный двигатель. На «горячем» гольфе мотор выдает до 200 лошадиных сил. В простой версии дизельный двигатель выдает 115 и 150 л.с.

Напомним, что мировая премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась в прошлом году. Новый автомобиль должен появиться у российских дилеров осенью 2020 года. Восьмое поколение построено на последней версии модульной платформы MQB. В Европе Golf восьмого поколения предлагают в пяти гибридных версиях. В этом году поклонники Golf еще ждут от немецкой марки новый Golf GTI и R. Премьера нового Volkswagen Golf GTD состоится на женевском автосалоне.


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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf Plus
скажете пожалуйста как мне включить кондиционир на golf plus , у меня нет кнопка ac , а просто clemate
leon
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Отзыв о Volkswagen Golf GTI 1999 года
Друг купил себе такой авто, лично мое мнение- салон без особых наворотов, легкий в управлении и хорошо держит дорогу.
Rutin
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VW Golf GTD станет обладателем самого сильного и «чистого» TDI среди гольфов
{{material_128909}}Новый дизельный хот-хэтч Volkswagen Golf GTD собрали на базе гольфа восьмого поколения, он получит двухлитровый двигатель TDI Evo из семейства EA288. Это улучшенный мотор, который оснащен технологией «двойного дозирования». Как заявляют в компании, благодаря доработкам, система снижает уровень оксида азота на 80%.Новый Golf GTD станет первым в своей линейке, у кого будет самый «чистый» и самый сильный двигатель. На «горячем» гольфе мотор выдает до 200 лошадиных сил. В простой версии дизельный двигатель выдает 115 и 150 л.с.Напомним, что мировая премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась в прошлом году. Новый автомобиль должен появиться у российских дилеров осенью 2020 года. Восьмое поколение построено на последней версии модульной платформы MQB. В Европе Golf восьмого поколения предлагают в пяти гибридных версиях. В этом году поклонники Golf еще ждут от немецкой марки новый Golf GTI и R. Премьера нового Volkswagen Golf GTD состоится на женевском автосалоне.
2020-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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