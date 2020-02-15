15 февраля 2020, 00:45
VW Golf GTD станет обладателем самого сильного и «чистого» TDI среди гольфов
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Фото: de.motor1.com
Volkswagen показал первый официальный тизер нового Golf GTD с «одним из самых чистых двигателей в мире». Технические характеристики говорят о том, что это будет не только самый «чистый», но и самый сильный турбодизель (TDI), когда-либо использовавшийся в Golf.
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Новый Golf GTD станет первым в своей линейке, у кого будет самый «чистый» и самый сильный двигатель. На «горячем» гольфе мотор выдает до 200 лошадиных сил. В простой версии дизельный двигатель выдает 115 и 150 л.с.
Напомним, что мировая премьера Volkswagen Golf восьмого поколения состоялась в прошлом году. Новый автомобиль должен появиться у российских дилеров осенью 2020 года. Восьмое поколение построено на последней версии модульной платформы MQB. В Европе Golf восьмого поколения предлагают в пяти гибридных версиях. В этом году поклонники Golf еще ждут от немецкой марки новый Golf GTI и R. Премьера нового Volkswagen Golf GTD состоится на женевском автосалоне.
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Комментарии пользователей
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скажете пожалуйста как мне включить кондиционир на golf plus , у меня нет кнопка ac , а просто clemate
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Друг купил себе такой авто, лично мое мнение- салон без особых наворотов, легкий в управлении и хорошо держит дорогу.
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