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22 апреля 2022, 14:12

ЗИЛ-158 - основной городской автобус СССР 1960-х – начала 1970-х годов

Некоторые считают, что этот городской автобус выпускался под двумя аббревиатурами, но с одним и тем же индексом - ЗИЛ-158 и ЛиАЗ-158. На самом деле это не совсем точно. Объясним, почему.
Фото: uncle-vova.com
ЗИЛ 158 основной городской автобус СССР 1960 х начала 1970 х годов
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Фото: scalebay.ru

Первый «сто пятьдесят восьмой» был собран на столичном Заводе им. Лихачева летом 1956-го. Это была дальнейшая модернизация небезызвестного автобуса ЗИС-155, который перевозил советских граждан в первые послевоенные годы. Новичок отличался удлиненным на 770 мм кузовом и увеличенной до 60 человек пассажировместимостью, при которой половина мест отводилась для сидения.

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ЗИЛ-158 получился вполне современным для своей эпохи с точки зрения дизайна. У него были большие передние и боковые окна, которые обеспечивали прекрасную обзорность как водителю, так и пассажирам. Причем, самые первые машины комплектовались дополнительно окошками в вентиляционных люках в крыше и окнами по углам на задних скатам этой самой крыши. Смотрелось интересно, но недолго; по каким-то причинам эта конструктивная идея не прижилась.

Вплоть до весны 1960-го автобусы ЗИЛ-158 изготавливали в Москве – в общей сложности было изготовлено 9515 машин, включая партию из 180 автобусов, собранных специально к VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.

После этого выпуск продолжили на Ликинском автобусном заводе. С какими целями была осуществлена переброска? Да с самыми прагматичными: дело в том, что ЗИЛ серьезно наращивал производство так необходимых народному хозяйству грузовиков, и предприятию было проблематично потянуть параллельную сборку автобусной техники.

При этом растущему населению советских городов, как ни крути, позарез были нужны и вместительные автобусы. Вот и пригодились мощности подмосковного ЛиАЗа. Именно в Ликино было произведено наибольшее количество «158-х» за все годы существования модели. Причем, тираж рос от года к году. Если в 1959-м с конвейера сошло 213 автобусов, то в 1963-м – уже 5419 ед., а в 1969-м — и вовсе 7045 шт. Вообще же, за 10 лет трудолюбивые сотрудники ЛиАЗа отгрузили автопаркам СССР около 50 тыс. ЗИЛ-158. 

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Опять же, заметили, что мы называем автобус именно ЗИЛ-158, а не ЛиАЗ-158? Дело в том, что во всех сохранившихся документах автобус, собиравшийся в Ликино, именуется как «ЗИЛ-158В производства Ликинского автобусного завода». Это его четкое официальное название, и никак иначе. В Подмосковье «сто пятьдесят восьмой» серийно собирался до начала 1971 года, но весной 1973-го заводчане решили изготовить ещё один, самый последний экземпляр – он поехал на отраслевую выставку НАМИ.

Что собой представлял автобус?

9-метровый ЗИЛ-158 с колесной базой почти 4,9 метра имел переднемоторную компоновку, при которой силовой агрегат размещался чуть правее водителя. Привод осуществлялся на задний мост благодаря карданной передаче с 2 подвесными подшипниками. Кузов сделали несущим, так называемого вагонного типа. Для посадки и высадки пассажиров в нем вырезали две 4-створчатые двери, которые открывались наружу, а не внутрь, как сегодня. Была еще одна дверь – поворотная, для водителя.

Панели обшивки кузова были дюралевые; крепились они на каркасе посредством огромного количества 5-миллиметровых заклепок. С высоты сегодняшнего дня это, наверное, выглядит оригинально, но каково было рабочим конвейера, имевших дело с этим трудоемким процессом.

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Героев социалистического труда и ничем не примечательных рядовых горожан в светлые городские дали тянул бензиновый нижнеклапанный рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 5,55 литра. Его мощность составляла всего 109 л. с. при 2800 об/мин. Крутящий момент достигал 333,5 Нм при 1300 об/мин, за приготовление топливной смеси отвечал карбюратор К-84М. Быстро ехать не получалось – 65 км/ч и не больше. Но ведь и снаряженная масса автобуса была 6,5 тонны, а полная и вовсе почти 11 тонн! Плюс «лошадиный» расход бензина – под 40 литров на загородной трассе.

Коробка передач была механическая, трёхходовая, с 5-ю передачами вперёд и одной назад. Подвеска всех колес – рессорная, на резьбовых пальцах. И передний, и задний мосты имели рычажные амортизаторы. Тормозная система — пневмопривод. Где-то с 1961 года барабанный стояночный тормоз начали ставить не на задний подвесной подшипник, а на коробку, появилось новое однодисковое сцепление. Уже перед самым окончанием производства на автобусы стали монтировать телескопические амортизаторы.

Вариации на тему

У «сто пятьдесят восьмого» был целый букет модификаций. К уже упомянутому Московскому международному фестивалю студентов и молодёжи построили туристический ЗИЛ-158А, который отличался остекленными скатами крыши, заглушенной задней дверью и 4-рядной планировкой салона.

Глубокой модернизацией базовой модели, правда, не дошедшей до серии, стал ЗИЛ-158Д. У него были унифицированные штампованные панели задней и передней частей кузова, 3-рядная планировка салона и увеличенные накопительные площадки.

Еще одной модернизацией стала версия ЗИЛ-158В: были усовершенствованы тормоза, использован доработанный двигатель ЗИЛ-158В с повышенной степенью сжатия (бензин А-72) и увеличенным крутящим моментом. Стали доступны иные сцепление, главная передача, КПП.

Дополнительная буква «А» к предыдущей вариации (ЗИЛ-158ВА), и получился усовершенствованный туристический автобус. Новации по технической начинке аналогичны модели ЗИЛ-158В.

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Сложное название ЗИЛ-158+Аремкуз-2ПН-4 есть ничто иное, как опытный автобусный поезд. В его составе были тягач ЗИЛ-158 и автобусный прицеп «Аремкуз-2ПН-4». Единичные экземпляры проходили опытную эксплуатацию в Москве в период 1959-1961 годов. Говорят, что в Крыму в летние месяцы из МТБ-82 и ЗИЛ-158 составлялись специальные троллейбусно-автобусные поезда, правда, «пахали» они недолго – слишком уж сильным был износ подвижного состава.

На базе ЛиАЗ-158В в 1962-м был сконструирован первый советский экспериментальный сочленённый 4-дверный автобус - ЛиАЗ-5Э-676. При длине более 15 метров он мог перевозить до 123 пассажиров со скоростью до 60 км/ч. Недостаточная мощность двигателя типа ЗИЛ-130 не довела «сочлененку» до серии. 

Наконец, в одном-единственном экземпляре был собран «рельсовый автобус тип 1» РА1. Это была 2-вагонная автомотриса с использованием кузовов и силовой передачи автобуса ЗИЛ-158В.

Остается резюмировать, что в 1960-х - начале 1970-х именно ЗИЛ-158 был основной моделью городского автобуса в крупных городах Советского Союза. И, несмотря на очевидные, с высоты сегодняшнего дня, минусы, он смог таки обеспечить население функцией пассажирской транспортировки. 

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ЗИЛ-158 - основной городской автобус СССР 1960-х – начала 1970-х годов
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