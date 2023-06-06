10-летний ребенок угнал автомобиль, чтобы съездить к матери в другой город
10-летний мальчишка убежал в лес, но вскоре был пойман полицейскими. Выяснилось, что он жил у родственников в городке Буэна Виста, расположенном в 150 километрах к северу от Детройта, где работала его мама. Мальчик очень скучал по ней. Однажды он решил съездить повидаться, потихоньку стащил ключи от ее автомобиля и отправился в путь. Теперь юному путешественнику грозит обвинение в угоне, неподчинении полиции, безрассудном вождении и сопротивлении при задержании.
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14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
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13.06.2023, 17:04
Беспилотный грузовик проехал 684 километра от Москвы до Петербурга: дорога глазами машины (видео)
Команда НПО СтарЛайн провела первые открытые испытания своего беспилотного тягача. Грузовик преодолел 684 километра в полностью автономном режиме: искусственный интеллект управлял машиной, используя камеру и внешние датчики.Читать далее
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13.06.2023, 15:04
Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ
С 14 по 18 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, который соберет высокопоставленных гостей со всей России и из-за рубежа. Предпринятые меры безопасности доставят петербургским водителям немало неудобств.Читать далее
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13.06.2023, 14:22
Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее
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13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
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13.06.2023, 08:22
Экзамен по вождению закончился полным провалом (видео)
Выложенное в Сеть видео экзамена по вождению в одной из аргентинских автошкол быстро стало вирусным. Женщине, сдававшей на права, возможно, стоит отказаться от мысли вновь попытаться сесть за руль.Читать далее
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13.06.2023, 07:56
Невезучая белка помешала Toyota одержать очередную победу на 24-часовой гонке в Ле-Мане
Очередная гонка «24 часа Ле-Мана» была полна сюрпризов, самым большим из которых можно считать проигрыш главного фаворита – команды Toyota. А виновата во всем невнимательная белка.Читать далее
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14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
13.06.2023, 17:04
Беспилотный грузовик проехал 684 километра от Москвы до Петербурга: дорога глазами машины (видео)
Команда НПО СтарЛайн провела первые открытые испытания своего беспилотного тягача. Грузовик преодолел 684 километра в полностью автономном режиме: искусственный интеллект управлял машиной, используя камеру и внешние датчики.Читать далее
-
13.06.2023, 15:04
Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ
С 14 по 18 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, который соберет высокопоставленных гостей со всей России и из-за рубежа. Предпринятые меры безопасности доставят петербургским водителям немало неудобств.Читать далее
-
13.06.2023, 14:22
Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее
-
13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
-
13.06.2023, 08:22
Экзамен по вождению закончился полным провалом (видео)
Выложенное в Сеть видео экзамена по вождению в одной из аргентинских автошкол быстро стало вирусным. Женщине, сдававшей на права, возможно, стоит отказаться от мысли вновь попытаться сесть за руль.Читать далее
-
13.06.2023, 07:56
Невезучая белка помешала Toyota одержать очередную победу на 24-часовой гонке в Ле-Мане
Очередная гонка «24 часа Ле-Мана» была полна сюрпризов, самым большим из которых можно считать проигрыш главного фаворита – команды Toyota. А виновата во всем невнимательная белка.Читать далее
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