10-летний ребенок угнал автомобиль, чтобы съездить к матери в другой город

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Дорожный патруль получил сообщение об угнанном кроссовере, который на высокой скорости несется по шоссе I-75 в направлении Детройта. Вслед за этим в службу 911 начали поступать звонки, что за рулем подозрительного автомобиля сидит ребенок. На опубликованных полицией кадрах погони видно, как машина с включенной аварийкой виляет из одной полосы в другую. В конце концов, автомобиль съезжает вправо, цепляет боковой отбойник и останавливается.

10-летний мальчишка убежал в лес, но вскоре был пойман полицейскими. Выяснилось, что он жил у родственников в городке Буэна Виста, расположенном в 150 километрах к северу от Детройта, где работала его мама. Мальчик очень скучал по ней. Однажды он решил съездить повидаться, потихоньку стащил ключи от ее автомобиля и отправился в путь. Теперь юному путешественнику грозит обвинение в угоне, неподчинении полиции, безрассудном вождении и сопротивлении при задержании.

Упомянутые модели: Buick Encore

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