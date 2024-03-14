3 важных новинки мирового автопрома, которые не приедут в Россию

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Редакция Motor.ru отобрала самые важные автомобильные новинки Женевы-2024, которые не доберутся до России. Одной из них стал стильный и компактный хэтчбек Renault 5, в котором душа легендарной модели 1970-х годов обрела вторую жизнь в новом технологичном «теле». Автомобиль построен на новой платформе AmpR Small, имеет полностью электрическую силовую установку и встроенный голосовой помощник на базе ChatGPT.

Вторая яркая новинка – рестайлинговый бюджетный кросс-хэтчбек Dacia Spring, выполненный в стиле Duster нового поколения. Этот легкий и экономичный электрокар идеален для коротких ежедневных поездок по городу.

Вряд ли доберется до России и китайский седан IM L6 – плод сотрудничества концерна SAIC, интернет-гиганта Alibaba и властей шанхайского района Пудун. Габаритная длина достигает 4 931 мм, размер колесной базы – 2 950 мм. В салоне обещают штурвал вместо руля и экран во всю ширину передней панели. В 2025 году автомобиль начнет покорят европейский рынок, а продавать его будут через дилерскую сеть китайско-британской марки MG, входящей в состав концерна SAIC.

Упомянутые модели: Renault 5

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