3 важных новинки мирового автопрома, которые не приедут в Россию
Фото: Renault
Фото: Dacia
Фото: Dacia
Фото: IM
Фото: IM
Вторая яркая новинка – рестайлинговый бюджетный кросс-хэтчбек Dacia Spring, выполненный в стиле Duster нового поколения. Этот легкий и экономичный электрокар идеален для коротких ежедневных поездок по городу.
Вряд ли доберется до России и китайский седан IM L6 – плод сотрудничества концерна SAIC, интернет-гиганта Alibaba и властей шанхайского района Пудун. Габаритная длина достигает 4 931 мм, размер колесной базы – 2 950 мм. В салоне обещают штурвал вместо руля и экран во всю ширину передней панели. В 2025 году автомобиль начнет покорят европейский рынок, а продавать его будут через дилерскую сеть китайско-британской марки MG, входящей в состав концерна SAIC.
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22.10.2022, 07:50
50-летний юбилей легендарного Renault 5 французы празднуют показом экстремального R5 Turbo 3E
На проходящей в эти дни в Париже автомобильной выставке компания Renault заявила о праздновании 50-летнего юбилея Renault 5 и представила его современную экстремальную версию.Читать далее
-
16.05.2022, 14:19
Франция строит мощный «электромобильный» кластер. Зачем это надо Renault?
Когда-то здесь сошел с конвейера легендарный R5 от Renault. В 2024 году в Дуэ снова построят R5, правда, он будет ездить на электроприводе. Решение, что называется, окончательное и стратегическое. Читать далее
-
10.03.2022, 11:51
На аукцион выставили удивительную коллекцию культовых моделей Renault (Крис Харрис показал их на видео)
Впечатляющая коллекция классических моделей Renault в настоящее время выставлена на продажу в Великобритании. Дюжина машин – только часть коллекции подразделения Renault UK.Читать далее
-
14.03.2024, 22:44
Врач-диетолог рассказала о двух опасностях, грозящих водителям с избыточным весом
Ожирение создает дополнительную нагрузку на организм, провоцируя различные сопутствующие заболевания. Врач-диетолог рассказала, чем еще лишний вес грозит водителям.Читать далее
-
14.03.2024, 17:42
Журналисты выяснили, когда Lada Iskra впервые появится на публике
АвтоВАЗ запатентовал три модели нового семейства Lada Iskra, серийная сборка которого должна стартовать в конце 2024 года. Но публичный дебют новинки состоится значительно раньше.Читать далее
-
14.03.2024, 16:53
Губернатор Петербурга раскрыл планы по производству автомобилей
Накануне в Санкт-Петербурге состоялась официальная презентации нового автомобильного бренда. Сборку машин наладили на бывшем заводе Nissan, который теперь носит лаконичное название «Автозавод Санкт-Петербург».Читать далее
-
14.03.2024, 15:51
Шестеро туристов застряли на льду Байкала в сломавшемся автомобиле
Спасатели Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения пришли на помощь людям, застрявшим посреди ледяной равнины Байкала из-за заглохшего автомобиля.Читать далее
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