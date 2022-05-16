Франция строит мощный «электромобильный» кластер. Зачем это надо Renault?
Фото: Renault
Предприятие, расположенное в регионе О-де-Франс, в 200 км от Парижа, близ франко-бельгийской границы, было создано в 1970 году, и за минувшие полвека здесь собрали 10 млн автомобилей 17 различных моделей. Но нынче другие времена, иные запросы. С января 2022-го завод приступил к производству электрической модели E-Tech Megane, ставка на которую большая.
Переход на более высокую скорость
У Renault, в принципе, серьезные планы относительно заводского кластера ElectriCity, в структуру которого входит предприятие в Дуэ. Решение о его создании было принято Группой Renault по согласованию с шестью французскими профсоюзами. По общим задумкам, анонсированным летом 2021 года, новый промышленный кластер должен стать крупнейшим центром по производству электромобилей в Европе.
К 2025-му он объединит сборочные заводы в Дуэ, Мобёже, Рюите и должен выйти на годовой производственный уровень 400 000 электрокаров. Для этого планируется задействовать порядка 5000 сотрудников. Проект, как видим, крупный и амбициозный.
Для Renault эпоха электричества – это, своего рода, переход на более высокую скорость. С появлением в модельной линейке автомобиля Megane E-Tech, 100-процентной «электрички», автопроизводитель закладывает новый кирпич в здание своего плана по восстановлению сегмента «C» в Европе.
Не зря же Renault вложила 550 млн в переоборудование производства. Для организации производства современного продукта Megane E-Tech на заводе с полувековой историей было модернизировано практически все. В том числе смонтирована новая, на 98% автоматизированная сборочная линия, которая основана на стандартизированном процессе группы Renault под названием ASL.
Попутно отметим, что не так давно было остановлено производство Renault Talisman. А выпуск популярных Scenic ограничен объемом 20-30 автомобилей в день.
И даже университетский хаб
По словам Лучано Бьондо, директора Renault ElectriCity, для реорганизации производственного участка в Дуэ пришлось сократить и продать 148 гектаров бывшей территории завода. Это, по словам уроженца Италии и коллекционера старинных автомобилей, создало компактность производства и позволило обеспечить экономичность рабочих процессов.
«80% из числа классических поставщиков комплектующих Renault будут расположены в радиусе до 300 км от ElectriCity», - уточняет Лучано Бьондо. Компания намерена заняться в том числе углубленной подготовкой кадров для нового автокластера с созданием в будущем (2022-2024 г.г.) 700 рабочих мест и развитием целого университетского хаба.
Перспектива – твердотельные аккумуляторы
К слову, об аккумуляторах. Renault объединилась с китайской компанией Envision AESC для строительства в регионе гигафактории по их производству. Строительные работы должны начаться в середине года. Предполагается, что к 2030 году поставка батарей для электрокаров создаст 2500 дополнительных рабочих мест, а само производство разместится в двух шагах от автосборочного завода в Дуэ. В 2024 году мощность производимых аккумуляторов, по словам сеньора Бьондо, должна составить 9 ГВт/ч, а в 2030 году - 24 ГВт/ч.
Не секрет, что Renault сегодня ведет активные исследования в области разработки более мощных твердотельных батарей. Такие аккумуляторы потребуются в будущем для автомобилей высшего класса, а также электрических спортивных моделей, выступающих под знаменами Alpine.
Megane E-Tech: 470 км на одной зарядке
Megane E-Tech – самая что не есть актуальная новинка линейки Renault. Электромобиль, который первым примерил на себя новый логотип марки, получился переднеприводным и более чем компактным – от бампера до бампера всего 4210 мм; это короче актуального поколения Megane с ДВС.
При этом у «электрички» выросли высота (1500 мм) и колесная база (2700 мм). Megane E-Tech стал первым Renault, посаженным на модульную платформу CMF-EV, ту самую, что уже использует так и не доехавший до России Nissan Ariya. Машина может похвастаться светодиодной оптикой и выдвижными ручками передних дверей, как у Range Rover.
Автопроизводитель предусмотрел две модификации Megane E-Tech. Базовая располагает наличие 130-сильного мотора (250 Нм) и тяговой батареи емкостью 40 кВт/ч; дальностью хода на одной зарядке, по информации производителя, достигает 300 км (по циклу WLTP).
Более производительная модификация версия – это уже связка 218-сильного электромотора (300 Нм) с аккумулятором емкостью 60 кВт/ч (заявленный максимальный пробег - до 470 км). Разгон до «сотни» - 7,4 секунды, максимальная скорость - 160 км/ч. Стоимость автомобиля – от 37 200 евро.
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