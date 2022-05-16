Франция строит мощный «электромобильный» кластер. Зачем это надо Renault?

Предприятие, расположенное в регионе О-де-Франс, в 200 км от Парижа, близ франко-бельгийской границы, было создано в 1970 году, и за минувшие полвека здесь собрали 10 млн автомобилей 17 различных моделей. Но нынче другие времена, иные запросы. С января 2022-го завод приступил к производству электрической модели E-Tech Megane, ставка на которую большая.

Переход на более высокую скорость

У Renault, в принципе, серьезные планы относительно заводского кластера ElectriCity, в структуру которого входит предприятие в Дуэ. Решение о его создании было принято Группой Renault по согласованию с шестью французскими профсоюзами. По общим задумкам, анонсированным летом 2021 года, новый промышленный кластер должен стать крупнейшим центром по производству электромобилей в Европе.

К 2025-му он объединит сборочные заводы в Дуэ, Мобёже, Рюите и должен выйти на годовой производственный уровень 400 000 электрокаров. Для этого планируется задействовать порядка 5000 сотрудников. Проект, как видим, крупный и амбициозный.

Для Renault эпоха электричества – это, своего рода, переход на более высокую скорость. С появлением в модельной линейке автомобиля Megane E-Tech, 100-процентной «электрички», автопроизводитель закладывает новый кирпич в здание своего плана по восстановлению сегмента «C» в Европе.

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Для выпуска Megane E-Tech на конвейере задействовано около 600 роботов. Если ничего сверхъестественного не случится, то в июне предприятие в Дуэ сможет собирать до 60 электромобилей в час (сегодня - 30 автомобилей в час, то есть 210 автомобилей в день).

Не зря же Renault вложила 550 млн в переоборудование производства. Для организации производства современного продукта Megane E-Tech на заводе с полувековой историей было модернизировано практически все. В том числе смонтирована новая, на 98% автоматизированная сборочная линия, которая основана на стандартизированном процессе группы Renault под названием ASL.

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На данный момент Megane E-Tech - единственная электрическая модель, производимая в Дуэ, однако к 2025 году компанию ей составят еще 5 новых электрокаров. Один автомобиль будет запущен в производство в конце 2023 года, еще два запланированы на май и конец 2024 года. За ними последуют две модели в 2025 году - это машины, о производстве которых пока официально не объявлено. Скорее всего, к производственным планам может присоединиться новый Kangoo.

Попутно отметим, что не так давно было остановлено производство Renault Talisman. А выпуск популярных Scenic ограничен объемом 20-30 автомобилей в день.

И даже университетский хаб

По словам Лучано Бьондо, директора Renault ElectriCity, для реорганизации производственного участка в Дуэ пришлось сократить и продать 148 гектаров бывшей территории завода. Это, по словам уроженца Италии и коллекционера старинных автомобилей, создало компактность производства и позволило обеспечить экономичность рабочих процессов.

«80% из числа классических поставщиков комплектующих Renault будут расположены в радиусе до 300 км от ElectriCity», - уточняет Лучано Бьондо. Компания намерена заняться в том числе углубленной подготовкой кадров для нового автокластера с созданием в будущем (2022-2024 г.г.) 700 рабочих мест и развитием целого университетского хаба.

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Перспектива – твердотельные аккумуляторы

Однако, бытующее мнение, что создание электромобилей автоматически означает меньшее количество используемой рабочей силы, сеньор Бьондо опровергает: «Возможно, сказанное справедливо в отношении изготовления электродвигателей, но ведь еще существует сборка непосредственно самого автомобиля, и здесь уже все по стандартной схеме». В то же время, заметил эксперт, электрическая мобильность приносит новые рабочие места, прежде всего, в области производства и переработки батарей.

К слову, об аккумуляторах. Renault объединилась с китайской компанией Envision AESC для строительства в регионе гигафактории по их производству. Строительные работы должны начаться в середине года. Предполагается, что к 2030 году поставка батарей для электрокаров создаст 2500 дополнительных рабочих мест, а само производство разместится в двух шагах от автосборочного завода в Дуэ. В 2024 году мощность производимых аккумуляторов, по словам сеньора Бьондо, должна составить 9 ГВт/ч, а в 2030 году - 24 ГВт/ч.

Не секрет, что Renault сегодня ведет активные исследования в области разработки более мощных твердотельных батарей. Такие аккумуляторы потребуются в будущем для автомобилей высшего класса, а также электрических спортивных моделей, выступающих под знаменами Alpine.

Megane E-Tech: 470 км на одной зарядке

Megane E-Tech – самая что не есть актуальная новинка линейки Renault. Электромобиль, который первым примерил на себя новый логотип марки, получился переднеприводным и более чем компактным – от бампера до бампера всего 4210 мм; это короче актуального поколения Megane с ДВС.

При этом у «электрички» выросли высота (1500 мм) и колесная база (2700 мм). Megane E-Tech стал первым Renault, посаженным на модульную платформу CMF-EV, ту самую, что уже использует так и не доехавший до России Nissan Ariya. Машина может похвастаться светодиодной оптикой и выдвижными ручками передних дверей, как у Range Rover.

Автопроизводитель предусмотрел две модификации Megane E-Tech. Базовая располагает наличие 130-сильного мотора (250 Нм) и тяговой батареи емкостью 40 кВт/ч; дальностью хода на одной зарядке, по информации производителя, достигает 300 км (по циклу WLTP).

Более производительная модификация версия – это уже связка 218-сильного электромотора (300 Нм) с аккумулятором емкостью 60 кВт/ч (заявленный максимальный пробег - до 470 км). Разгон до «сотни» - 7,4 секунды, максимальная скорость - 160 км/ч. Стоимость автомобиля – от 37 200 евро.

Упомянутые модели: Renault Megane (от 849 000 Р ) , Renault 5

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