5 самых доступных японских кроссоверов в России
Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-5 самых доступных японских кроссоверов, которые можно сейчас купить в России.
Nissan Terrano
Компактный кроссовер Nissan построен на одной платформе с Renault Duster и выпускается для российского рынка на заводе в Москве. В моторную гамму входят бензиновые агрегаты объемом 1,6 и 2,0 литра, мощностью от 100 до 145 лошадиных сил. Есть версии с МКПП и АКПП, с передним и полным приводом. Стартовая цена – 1 235 000 рублей.
Suzuki Vitara
Рестайлинговая версия японского кроссовера получила более интересную и современную внешность. Покупателям предлагают версии с бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 литра. Первый оснащен турбиной и выдает 140 л.с., а второй «атмосферник» может похвастать 115 «лошадками». Можно выбирать между МКПП и «автоматом», передним либо полным приводом. Стартовая цена – 1 619 000 рублей. Автомобили для России собирают на заводе в Венгрии.
Nissan Qashqai
Уже скоро у дилеров появится новое, третье поколение модели. Пока же в распоряжении покупателей – знакомая всем вторая генерация, которая оснащается бензиновыми моторами объемом 1,2 литра (115 л.с.) и 2.0 литра (145 л.с.). Трансмиссия: «механика» или «вариатор», привод – передний или полный. Стартовая цена – 1 635 000 рублей. Собирают Nissan Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге.
Suzuki SX4
Японский кроссовер доступен у нас в рестайлинге второго поколения и делит с «Витарой» моторную гамму: 1,4-литровый турбомотор (140 л.с.) или 1,6-литровый «атмосферник» (115 л.с.). Агрегаты работают в паре с «механикой» либо «автоматом». Привод может быть передним либо полным. Стартовая цена – 1 749 000 рублей. Собирают SX4 на одном заводе с Vitara в Венгрии.
Mitsubishi ASX
Единственный автомобиль из рейтинга, который может похвастаться японской сборкой. Компактный кроссовер пережил уже третий по счету рестайлинг и оснащается одним из двух бензиновых моторов: объемом 1,6 литра (115 л.с.) или 2,0 литра (150 л.с.). Трансмиссия – «механика» либо «вариатор». Привод передний или полный. Стартовая цена – 1 812 000 рублей.
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