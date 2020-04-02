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2 апреля 2020, 17:26

Alfa Romeo Giulietta уходит, освобождая место кроссоверу Tonale

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Фото: Alfa Romeo
Дни красавицы Alfa Romeo Giulietta сочтены. Скорее всего, стильный хэтчбек будет снят с производства к концу текущего года. Об этом в интервью autocar.co.uk заявил представитель компании Фабио Мильявакка.
Alfa Romeo Giulietta уходит освобождая место кроссоверу Tonale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulietta уходит освобождая место кроссоверу Tonale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulietta уходит освобождая место кроссоверу Tonale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulietta уходит освобождая место кроссоверу Tonale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulietta уходит освобождая место кроссоверу Tonale
Alfa Romeo Giulietta уходит освобождая место кроссоверу Tonale
Alfa Romeo Giulietta уходит освобождая место кроссоверу Tonale
Alfa Romeo Giulietta уходит освобождая место кроссоверу Tonale

По его словам, сегодня в мировом тренде представители сегмента SUV, и такой автомобиль у «Альфы» вот-вот появится. Речь идет о компактном кроссовере Tonale, который, собственно говоря, и заменит «девочку».

Alfa Romeo Giulietta
От 1.4 л, 170 л.с
Новый от 899 000 до 1 195 000 Р
Фабио Мильявакка добавил, что Alfa Romeo ориентирована на то, чтобы Tonale имел те же  динамические способности и манеру управления, что и Giulietta, даже несмотря на то, что является внедорожником. «Мы не ожидаем, что динамика станет слабым местом нового SUV», - заявил представитель итальянской компании.

Ожидается, что Tonale, уже был замеченный в концептуальном обличье через просочившиеся в Сеть изображения, будет официально представлен в текущем году. Единственное, что может помешать этому вожделенному для поклонников марки событию, - пандемия коронавируса.

Tonale забронирует за собой место в SUV-линейке бренда чуть ниже Stelvio и ко всему прочему станет первым гибридом plug-in Alfa Romeo. Технологию итальянцы высасывать из пальца не будут – они просто воспользуются наработками того же Jeep Compass PHEV, который, как известно, обещает электрическую дальность передвижения в районе 30 миль.

Такое техническое копирование ничуть не смущает сеньора Мильявакку. Он говорит: «Несмотря на то, что гибридный Tonale будет иметь некоторые общие черты с Jeep, как представителем того же концерна Fiat Chrysler Automobiles, он все равно будет Alfa Romeo. Каждый бренд в FCA сохраняет свою идентичность, пусть даже с общими элементами».


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Отзывы по теме
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
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Alfa Romeo Giulietta уходит, освобождая место кроссоверу Tonale
По его словам, сегодня в мировом тренде представители сегмента SUV, и такой автомобиль у «Альфы» вот-вот появится. Речь идет о компактном кроссовере Tonale, который, собственно говоря, и заменит «девочку».{{model_v2_no_show_2648}} Фабио Мильявакка добавил, что Alfa Romeo ориентирована на то, чтобы Tonale имел те же  динамические способности и манеру управления, что и Giulietta, даже несмотря на то, что является внедорожником. «Мы не ожидаем, что динамика станет слабым местом нового SUV», - заявил представитель итальянской компании.Ожидается, что Tonale, уже был замеченный в концептуальном обличье через просочившиеся в Сеть изображения, будет официально представлен в текущем году. Единственное, что может помешать этому вожделенному для поклонников марки событию, - пандемия коронавируса.Tonale забронирует за собой место в SUV-линейке бренда чуть ниже Stelvio и ко всему прочему станет первым гибридом plug-in Alfa Romeo. Технологию итальянцы высасывать из пальца не будут – они просто воспользуются наработками того же Jeep Compass PHEV, который, как известно, обещает электрическую дальность передвижения в районе 30 миль.Такое техническое копирование ничуть не смущает сеньора Мильявакку. Он говорит: «Несмотря на то, что гибридный Tonale будет иметь некоторые общие черты с Jeep, как представителем того же концерна Fiat Chrysler Automobiles, он все равно будет Alfa Romeo. Каждый бренд в FCA сохраняет свою идентичность, пусть даже с общими элементами».
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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