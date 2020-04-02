Alfa Romeo Giulietta уходит, освобождая место кроссоверу Tonale
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Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
По его словам, сегодня в мировом тренде представители сегмента SUV, и такой автомобиль у «Альфы» вот-вот появится. Речь идет о компактном кроссовере Tonale, который, собственно говоря, и заменит «девочку».
Ожидается, что Tonale, уже был замеченный в концептуальном обличье через просочившиеся в Сеть изображения, будет официально представлен в текущем году. Единственное, что может помешать этому вожделенному для поклонников марки событию, - пандемия коронавируса.
Tonale забронирует за собой место в SUV-линейке бренда чуть ниже Stelvio и ко всему прочему станет первым гибридом plug-in Alfa Romeo. Технологию итальянцы высасывать из пальца не будут – они просто воспользуются наработками того же Jeep Compass PHEV, который, как известно, обещает электрическую дальность передвижения в районе 30 миль.
Такое техническое копирование ничуть не смущает сеньора Мильявакку. Он говорит: «Несмотря на то, что гибридный Tonale будет иметь некоторые общие черты с Jeep, как представителем того же концерна Fiat Chrysler Automobiles, он все равно будет Alfa Romeo. Каждый бренд в FCA сохраняет свою идентичность, пусть даже с общими элементами».
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