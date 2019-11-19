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19 ноября 2019, 23:50

Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio

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Фото: Alfa Romeo
Компания Alfa Romeo представила обновленные седан Giulia и кроссовер Stelvio 2020 модельного года. Изменения в большей степени затронули интерьер, а в списке электронных помощников появились современные системы.
Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio
Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio
Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio
Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio
Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio
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В Alfa Romeo учли нарекания клиентов относительно работы медиасистемы. После обновления соплатформенные Giulia и Stelvio обзавелись модернизированной мультимедиа с более мощным процессором и улучшенной графикой. Ее экран сохранил прежние размеры (8,8 дюйма) и реле управления на центральном тоннеле, но стал сенсорным. 

На самом центральном тоннеле изменили расположение кнопок и переключателей. Держатели для стаканов стали глубже, появилась беспроводная зарядка для смартфона, а у основания отделанного перфорированной кожей рычага КПП теперь красуется итальянский флаг. Кроме того, специалисты Alfa Romeo улучшили графику 7-дюймового экрана на приборной панели.

Список электронных ассистентов Giulia и Stelvio пополнился адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и системой удержания в полосе движения. В продажу обновленные Alfa Romeo поступят уже в этом году. Первыми их смогут купить клиенты в США. Здесь седан Giulia стоит от 39,4 тыс. долларов, а кроссовер Stelvio – от 41,3 тыс. долларов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Купе Alfa Romeo Giulia превратят в 650-сильный гибрид
Красотка! купе выглядит еще более стильно и динамично, чем седан. И мощность мотора внушает большое уважение. Но такая машина не для простых дорог, она создана для гоночных треков, и к сожалению, только для них.
Светлана
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
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Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio
{{material_125934}}В Alfa Romeo учли нарекания клиентов относительно работы медиасистемы. После обновления соплатформенные Giulia и Stelvio обзавелись модернизированной мультимедиа с более мощным процессором и улучшенной графикой. Ее экран сохранил прежние размеры (8,8 дюйма) и реле управления на центральном тоннеле, но стал сенсорным. На самом центральном тоннеле изменили расположение кнопок и переключателей. Держатели для стаканов стали глубже, появилась беспроводная зарядка для смартфона, а у основания отделанного перфорированной кожей рычага КПП теперь красуется итальянский флаг. Кроме того, специалисты Alfa Romeo улучшили графику 7-дюймового экрана на приборной панели.Список электронных ассистентов Giulia и Stelvio пополнился адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и системой удержания в полосе движения. В продажу обновленные Alfa Romeo поступят уже в этом году. Первыми их смогут купить клиенты в США. Здесь седан Giulia стоит от 39,4 тыс. долларов, а кроссовер Stelvio – от 41,3 тыс. долларов.
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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