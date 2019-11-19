19 ноября 2019, 23:50
Alfa Romeo обновила Giulia и Stelvio
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Фото: Alfa Romeo
Компания Alfa Romeo представила обновленные седан Giulia и кроссовер Stelvio 2020 модельного года. Изменения в большей степени затронули интерьер, а в списке электронных помощников появились современные системы.
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
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На самом центральном тоннеле изменили расположение кнопок и переключателей. Держатели для стаканов стали глубже, появилась беспроводная зарядка для смартфона, а у основания отделанного перфорированной кожей рычага КПП теперь красуется итальянский флаг. Кроме того, специалисты Alfa Romeo улучшили графику 7-дюймового экрана на приборной панели.
Список электронных ассистентов Giulia и Stelvio пополнился адаптивным круиз-контролем, системой автоматического торможения и системой удержания в полосе движения. В продажу обновленные Alfa Romeo поступят уже в этом году. Первыми их смогут купить клиенты в США. Здесь седан Giulia стоит от 39,4 тыс. долларов, а кроссовер Stelvio – от 41,3 тыс. долларов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Красотка! купе выглядит еще более стильно и динамично, чем седан. И мощность мотора внушает большое уважение. Но такая машина не для простых дорог, она создана для гоночных треков, и к сожалению, только для них.
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
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