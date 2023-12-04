Alfa Romeo готовит компактный кроссовер: каким он будет?

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В 2024 году у Alfa Romeo Tonale должен появиться младший «брат», кроссовер В-класса. По предварительной информации, новинку назовут Brennero, хотя официального подтверждения этому пока нет. В заводских документах автомобиль числится под индексом «966». Его построят на одной платформе с Jeep Avenger, а сборку наладят на польском заводе Fiat, поскольку компания Alfa Romeo Tonale входит в альянс Stellantis.

Судя по просочившимся изображениям цифровой приборной панели, автомобиль получит гибридную силовую установку на базе 1,2-литрового турбомотора и электродвигателя на передней оси. Будет еще версия mild hybrid с мотором французской PSA Group, дополненным электрической надстройкой и работающим в паре с 6-ступенчатым «роботом».

Фото: Alfa Romeo

Ребята из Halo oto опубликовали рендеры будущего компактного кроссовера В-класса, правда, они уверены, что новинка будет чистым электрокаром. Пропорции аналогичны Jeep Avenger, а в техническом плане он идентичен электрическому Fiat 600е, построенному на платформе eCMP. В этом случае новый кроссовер Alfa Romeo 966 получит электродвигатель мощностью 156 л.с. и 260 Нм, а также тяговую батарею емкостью 54 кВт-ч с запасом хода до 400 километров без подзарядки.

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