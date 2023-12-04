Alfa Romeo готовит компактный кроссовер: каким он будет?
Фото: Halo oto
Судя по просочившимся изображениям цифровой приборной панели, автомобиль получит гибридную силовую установку на базе 1,2-литрового турбомотора и электродвигателя на передней оси. Будет еще версия mild hybrid с мотором французской PSA Group, дополненным электрической надстройкой и работающим в паре с 6-ступенчатым «роботом».
Ребята из Halo oto опубликовали рендеры будущего компактного кроссовера В-класса, правда, они уверены, что новинка будет чистым электрокаром. Пропорции аналогичны Jeep Avenger, а в техническом плане он идентичен электрическому Fiat 600е, построенному на платформе eCMP. В этом случае новый кроссовер Alfa Romeo 966 получит электродвигатель мощностью 156 л.с. и 260 Нм, а также тяговую батарею емкостью 54 кВт-ч с запасом хода до 400 километров без подзарядки.
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04.12.2023, 14:01
Шину с болида Михаэля Шумахера разрезали на браслеты и продают каждый по цене Lada Granta
В 1996 году Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Формулы-1 в Италии. Все эти годы покрышка с заднего колеса победившего болида Ferrari F310B бережно хранилась в частной коллекции. Сейчас ее разрезали на 91 браслет. Самый первый экземпляр ушел с аукциона за 30 тысяч евро, остальные отдадут значительно дешевле.Читать далее
-
04.12.2023, 12:40
Сказка про репку с заснеженных улиц Москвы: Amarok за Amarok – вытянули MAN: видео
В минувшее воскресенье на столичный регион обрушился очередной снегопад. Его принес циклон «Оливер». За сутки выпало около 30% месячной нормы осадков. Пока одни автовладельцы откапывают свои машины, другие буксуют в снежных заносах. На помощь приходят сотрудники ГИБДД.Читать далее
-
04.12.2023, 11:18
АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах ноября 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры Lada продали более 36 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 66% превышает показатели прошлого года. Титул бестселлера отечественного авторынка продолжает удерживать Lada Granta.Читать далее
-
04.12.2023, 08:22
В Китае разгорается скандал вокруг новейшего внедорожника BYD Leopard 5: на блогера грозятся подать в суд
Популярный китайский блогер опубликовал результаты тест-драйва нового гибридного внедорожника BYD Leopard 5. По его словам, расход топлива достиг 18 литров на «сотню». Автопроизводитель провел расследование и выяснил о блогере интересные подробности.Читать далее
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02.12.2023, 20:31
Toyota остановила конвейеры в Китае из-за низких продаж
Японская компания Toyota Motor частично приостановила производство на своем китайском заводе в Тяньцзине из-за низкого спроса на свои автомобили, вызванного жесткой конкуренцией с другими автопроизводителями.Читать далее
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