Автопортал 110km.ru Автожурнал Aston Martin Новинки и концепт кары Новинки и концепт кары Астон Мартин
19 августа 2019, 22:33
Aston Martin анонсировал свой первый кроссовер
- 100
- 0
Компания Aston Martin опубликовала первый видеотизер кроссовера DBX. Премьера новинки состоится в декабре 2019 года. Первые покупатели получат свои автомобили ближе к лету 2020 года.
Ранее мы писали
В следующем, 25-м по счету фильме «бондианы», главный герой пересядет на электрический лифтбек Aston Martin ...Читать далее
В финале ролика называется дата премьеры кроссовера Aston Martin DBX – декабрь 2019 года. Внешне серийный автомобиль будет довольно сильно напоминать одноименный концепт-кар, представленный весной 2015 года на автосалоне в Женеве. Кроссовер сохранит фирменную радиаторную решетку, но в отличие от выставочного прототипа он получит пять дверей вместо трех, что существенно практичнее.
Новинку построили на оригинальной платформе. Ожидается, что в моторную гамму войдет бензиновый битурбо V8 мощностью 600 л.с. и 5,2-литровый V12, выдающий 750 л.с. Сборку наладят на заводе марки в Уэльсе в первом квартале 2020 года. Роскошный кроссовер Aston Martin DBX составит конкуренцию Lamborgini Urus, Bentley Bentayga и будущей новинке Ferrari с увеличенным дорожным просветом, которую итальянцы упорно отказываются называть «кроссовер».
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве