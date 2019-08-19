Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 августа 2019, 22:33

Aston Martin анонсировал свой первый кроссовер

  • 100
  • 0
Компания Aston Martin опубликовала первый видеотизер кроссовера DBX. Премьера новинки состоится в декабре 2019 года. Первые покупатели получат свои автомобили ближе к лету 2020 года.
Ранее мы писали
В следующем, 25-м по счету фильме «бондианы», главный герой пересядет на электрический лифтбек Aston Martin ...
Читать далее
Подготовку к премьере своего первого кроссовера в Aston Martin начали загодя. Компания опубликовала ролик, снятый в духе заставок с титрами к фильмам о Джеймсе Бонде: тени и силуэты, которые перетекают друг в друга, крупные планы и яркие вспышки в сопровождении неторопливого завораживающего саундтрека. Британский Aston Martin – марка, прочно ассоциирующаяся с приключениями агента секретной службы Её Величества.

В финале ролика называется дата премьеры кроссовера Aston Martin DBX – декабрь 2019 года. Внешне серийный автомобиль будет довольно сильно напоминать одноименный концепт-кар, представленный весной 2015 года на автосалоне в Женеве. Кроссовер сохранит фирменную радиаторную решетку, но в отличие от выставочного прототипа он получит пять дверей вместо трех, что существенно практичнее. 

Новинку построили на оригинальной платформе. Ожидается, что в моторную гамму войдет бензиновый битурбо V8 мощностью 600 л.с. и 5,2-литровый V12, выдающий 750 л.с. Сборку наладят на заводе марки в Уэльсе в первом квартале 2020 года. Роскошный кроссовер Aston Martin DBX составит конкуренцию Lamborgini Urus, Bentley Bentayga и будущей новинке Ferrari с увеличенным дорожным просветом, которую итальянцы упорно отказываются называть «кроссовер».


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Астон Мартин
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Aston Martin анонсировал свой первый кроссовер
{{material_125996}}Подготовку к премьере своего первого кроссовера в Aston Martin начали загодя. Компания опубликовала ролик, снятый в духе заставок с титрами к фильмам о Джеймсе Бонде: тени и силуэты, которые перетекают друг в друга, крупные планы и яркие вспышки в сопровождении неторопливого завораживающего саундтрека. Британский Aston Martin – марка, прочно ассоциирующаяся с приключениями агента секретной службы Её Величества.В финале ролика называется дата премьеры кроссовера Aston Martin DBX – декабрь 2019 года. Внешне серийный автомобиль будет довольно сильно напоминать одноименный концепт-кар, представленный весной 2015 года на автосалоне в Женеве. Кроссовер сохранит фирменную радиаторную решетку, но в отличие от выставочного прототипа он получит пять дверей вместо трех, что существенно практичнее. Новинку построили на оригинальной платформе. Ожидается, что в моторную гамму войдет бензиновый битурбо V8 мощностью 600 л.с. и 5,2-литровый V12, выдающий 750 л.с. Сборку наладят на заводе марки в Уэльсе в первом квартале 2020 года. Роскошный кроссовер Aston Martin DBX составит конкуренцию Lamborgini Urus, Bentley Bentayga и будущей новинке Ferrari с увеличенным дорожным просветом, которую итальянцы упорно отказываются называть «кроссовер».
2019-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Пермь Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.