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6 ноября 2019, 16:03

Aston Martin раскрыл интерьер кроссовера DBX

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Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin готовится выпустить свой первый кроссовер. Премьера DBX состоится через три недели. Вслед за тизерным видео автопроизводитель опубликовал первое фото интерьера.
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Мировая премьера Aston Martin DBX намечена на декабрь, но в Москве уже прошла закрытая презентация британской ...
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Официальная премьера кроссовера Aston Martin DBX состоится 20 ноября в Пекине. Но избранная публика уже имела возможность познакомиться с новинкой на закрытой презентации в Москве, которая состоялась месяц назад. Дилеры начали принимать предварительные заказы. В Европе цены стартуют от 193,5 тыс. евро. Интерес к новинке немалый. Несмотря на прогнозы экспертов, мода на кроссоверы пока не думает меняться.

Aston Martin DBX получит полноценный 5-местный салон с просторным трехместным диваном во втором ряду, немного приподнятым относительно первого ряда. Габаритная длина должна быть порядка 5 метров, а расстояние между осями – более 3 метров. Ожидается, что в базовую комплектацию войдет отделка натуральной кожей и алькантарой, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и панорамная крыша без люка.

По словам представителей Aston Martin, эргономике салона уделили не меньшее внимание, чем узлам шасси или силовым агрегатам. Более полугода тестировалось удобство посадки водителя и комфортный доступ к органам управления автомобилем, медиацентром и климатической системой. Специалисты тщательно продумали расположение каждой кнопки и каждого переключателя. В итоге, клиенты смогут чувствовать себя в салоне Aston Martin DBX, как дома.

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Комментарии
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Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
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Aston Martin раскрыл интерьер кроссовера DBX
{{material_127800}}Официальная премьера кроссовера Aston Martin DBX состоится 20 ноября в Пекине. Но избранная публика уже имела возможность познакомиться с новинкой на закрытой презентации в Москве, которая состоялась месяц назад. Дилеры начали принимать предварительные заказы. В Европе цены стартуют от 193,5 тыс. евро. Интерес к новинке немалый. Несмотря на прогнозы экспертов, мода на кроссоверы пока не думает меняться.Aston Martin DBX получит полноценный 5-местный салон с просторным трехместным диваном во втором ряду, немного приподнятым относительно первого ряда. Габаритная длина должна быть порядка 5 метров, а расстояние между осями – более 3 метров. Ожидается, что в базовую комплектацию войдет отделка натуральной кожей и алькантарой, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и панорамная крыша без люка.По словам представителей Aston Martin, эргономике салона уделили не меньшее внимание, чем узлам шасси или силовым агрегатам. Более полугода тестировалось удобство посадки водителя и комфортный доступ к органам управления автомобилем, медиацентром и климатической системой. Специалисты тщательно продумали расположение каждой кнопки и каждого переключателя. В итоге, клиенты смогут чувствовать себя в салоне Aston Martin DBX, как дома.
2019-11-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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