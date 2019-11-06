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6 ноября 2019, 16:03
Aston Martin раскрыл интерьер кроссовера DBX
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Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin готовится выпустить свой первый кроссовер. Премьера DBX состоится через три недели. Вслед за тизерным видео автопроизводитель опубликовал первое фото интерьера.
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Aston Martin DBX получит полноценный 5-местный салон с просторным трехместным диваном во втором ряду, немного приподнятым относительно первого ряда. Габаритная длина должна быть порядка 5 метров, а расстояние между осями – более 3 метров. Ожидается, что в базовую комплектацию войдет отделка натуральной кожей и алькантарой, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и панорамная крыша без люка.
По словам представителей Aston Martin, эргономике салона уделили не меньшее внимание, чем узлам шасси или силовым агрегатам. Более полугода тестировалось удобство посадки водителя и комфортный доступ к органам управления автомобилем, медиацентром и климатической системой. Специалисты тщательно продумали расположение каждой кнопки и каждого переключателя. В итоге, клиенты смогут чувствовать себя в салоне Aston Martin DBX, как дома.
Комментарии
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Отзывы по теме
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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