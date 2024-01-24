Автомеханик рассказал, чем грозит удаление катализатора
Палладий и иридий – очень дорогие металлы, поэтому некоторые небольшие СТО предлагают бесплатно демонтировать катализатор, а потом перепродают его как лом. Однако, сам автомобилист ничего не выигрывает от устранения катализатора, а в некоторых случаях может даже столкнуться с трудностями.
Как выяснили журналисты «Российской газеты» в беседе с техническим специалистом, удалять катализатор опасно. Во многих странах это незаконно, так как отсутствие катализатора в выхлопной системе негативно влияет на окружающую среду и приводит к увеличению загрязнения воздуха вредными выбросами. Владельцу такого автомобиля грозит крупный штраф и трудности с прохождением техосмотра. Если автовладелец после удаления катализатора установит в системе пламегаситель, громкость выхлопа повышается, что опять-таки вызывает дискомфорт и грозит штрафом.
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Владельцы ввезенных из Европы автомобилей BMW столкнулись с очередной проблемой. Штатная медиасистема начала выдавать ошибку и отказывается подключаться к смартфону.Читать далее
-
24.01.2024, 08:10
Восстановленный Ту-204 Red Wings будет летать в Израиль, Грузию и Армению
Вслед за Ту-214 парк авиакомпании Red Wings до конца января должен пополнится первым восстановленным для нее 15-летним лайнером Ту-204. В расписании уже стоят рейсы в Батуми, Тель-Авив и Ереван.Читать далее
-
24.01.2024, 07:32
Volkswagen представил последний Golf с ДВС
Компания Volkswagen показала рестайлинговый Golf восьмого поколения, продажи которого стартуют весной. Автомобилю добавили мощности, увеличили запас хода для гибридных версий, а в салон вернули обычные кнопки.Читать далее
-
24.01.2024, 06:59
В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз: последствия
В столице Монголии в районе крупного рынка грузовик, перевозивший 60 тонн газа, столкнулся с легковым автомобилем, загорелся и взорвался. Пламя охватило близлежащий квартал.Читать далее
-
24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
23.01.2024, 19:10
Зимний фестиваль «Игора Драйв» объединит баху и лыжную гонку
10 февраля на автодроме «Игора Драйв» состоятся два главных спортивных события нынешней зимы. Настоящий праздник спорта объединит чемпионат России по ралли-рейдам баха «Россия – Северный лес» и забег «Лыжня России».Читать далее
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