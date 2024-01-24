Автомеханик рассказал, чем грозит удаление катализатора

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Каталитический нейтрализатор является частью выпускной системы автомобиля и призван преобразовать опасные выхлопные газы в менее вредные. Внутри он имеет ячеистую структуру, изготовленную из керамики или металла с нанесенным тонким слоем палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью, вступают во взаимодействие с выхлопными газами и делают их менее опасными для окружающей среды.

Палладий и иридий – очень дорогие металлы, поэтому некоторые небольшие СТО предлагают бесплатно демонтировать катализатор, а потом перепродают его как лом. Однако, сам автомобилист ничего не выигрывает от устранения катализатора, а в некоторых случаях может даже столкнуться с трудностями.

Как выяснили журналисты «Российской газеты» в беседе с техническим специалистом, удалять катализатор опасно. Во многих странах это незаконно, так как отсутствие катализатора в выхлопной системе негативно влияет на окружающую среду и приводит к увеличению загрязнения воздуха вредными выбросами. Владельцу такого автомобиля грозит крупный штраф и трудности с прохождением техосмотра. Если автовладелец после удаления катализатора установит в системе пламегаситель, громкость выхлопа повышается, что опять-таки вызывает дискомфорт и грозит штрафом.

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