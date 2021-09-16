Автомобили Aurus вытесняют Mercedes-Benz из гаража ФСО
В настоящее время в ГОН проводится эксплуатация автомобилей Aurus и плановая замена автомобилей иностранного производства, подчеркнули в ФСО. С середины 1990-х годов роль основных автомобилей правительственного гаража доверили машинам марки Mercedes-Benz. Сейчас в распоряжении ГОНа имеются седаны Aurus Senat и Aurus Senat Limousine, а также микроавтобусы Aurus Arsenal. Ожидается появление внедорожника Aurus Komendant. При разработке стиля Aurus был использован дизайн автомобиля ЗИС-110 (а вовсе не Rolls-Royce, как уверены многие). Названия моделей выбрали в честь башен Московского Кремля.
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