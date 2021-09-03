Мантуров рассказал, когда состоится премьера внедорожника Aurus Komendant
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Внешность Komendant давно не является секретом. Еще в августе 2020 года изображения появились в базе Роспатента. Внедорожник имеет классические пропорции, а дизайн передней части выдержан в духе седанов Senat и минивенов Arsenal. Силовая установка у автомобиля будет стандартная – 4,4-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и встроенный между ними электромотор. Привод – полный. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником достигает 100%. Даже дорожный просвет у моделей одинаковый – 200 мм. Это сделано для снижения себестоимости.
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