Автомобильные бренды, вызывающие наибольшее доверие у россиян
Места с четвертого по седьмое занимают немецкие бренды: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi. Все они набрали по 93%. Замыкают первую десятку: Nissan (92%), Mazda (91%) и Volvo (91%). Корейские бренды довольствуются одиннадцатым (Kia, 87%) и двенадцатым местом (Hyundai, 87%). За ними идут Infiniti (87%) и Skoda (85%). На пятнадцатом месте с солидным отставанием находится французский Renault (77%), а замыкают рейтинг иномарок китайские Haval (56%), Changan (55%) и Geely (52%).
Также исследователи выяснили, что наиболее важными ценностями в автомобильной отрасли для россиян являются: надежность (67%) и безопасность (61%). Такие важные в прошлом ценности как семья и простота теряют свои позиции. В первом случае значимость упала сразу на 18 пунктов до 21%, а во втором – на 8 пунктов до 19%. С другой стороны, растут такие понятия как новаторство (+22 пункта) и воображение (+16 пунктов).
С надежностью у россиян в большей степени ассоциируются Toyota и Volvo, со статусом – Lexus, Infiniti, BMW и Mercedes-Benz, с простотой – Renault, Cherry и Geely, а с семьей - Kia и Hyundai, сообщает РИА Новости.
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