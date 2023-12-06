Беспилотный «Робокоп» от КамАЗа: первое фото и подробности

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Новый беспилотный самосвал КамАЗ «Робокоп» предназначен для работы в карьерах и угольных разрезах, выяснили журналисты Авторевю . Его официальное названием КАМАЗ-4555-6Х или «Атлант 49 Робокоп». Грузовик входит в новейшее семейство К5, а кузов для него изготовила подмосковная компания «Бецема».

В стеклопластиковой кабине помимо многочисленных датчиков, лидаров и процессоров находится баллон емкостью 995 литров для сжиженного метана. Грузовик оснастили 13,0-литровым газовым мотором мощностью 460 л.с. отечественного производства (КамАЗ-950), который работает в паре с 7-ступенчатым американским «автоматом» Allison. Без дозаправки «Робокоп» может проехать до 1 000 километров.

Полная масса беспилотного самосвала составляет 72 тонны, грузоподъемность – 50 тонн. В кузов помещается до 39 кубометров породы. Грузовик с колесной формулой 8х4 получил мосты финской компании Sisu. Без груза автомобиль может разогнаться до 70 км/ч, с грузом – до 45 км/ч.

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