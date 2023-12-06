Беспилотный «Робокоп» от КамАЗа: первое фото и подробности
В стеклопластиковой кабине помимо многочисленных датчиков, лидаров и процессоров находится баллон емкостью 995 литров для сжиженного метана. Грузовик оснастили 13,0-литровым газовым мотором мощностью 460 л.с. отечественного производства (КамАЗ-950), который работает в паре с 7-ступенчатым американским «автоматом» Allison. Без дозаправки «Робокоп» может проехать до 1 000 километров.
Полная масса беспилотного самосвала составляет 72 тонны, грузоподъемность – 50 тонн. В кузов помещается до 39 кубометров породы. Грузовик с колесной формулой 8х4 получил мосты финской компании Sisu. Без груза автомобиль может разогнаться до 70 км/ч, с грузом – до 45 км/ч.
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-
06.12.2023, 08:31
В Беларуси в ноябре продали рекордное число новых автомобилей
В минувшем месяце белорусские дилеры реализовали без малого 2,7 тысячи легковых автомобилей, что стало лучшим результатом ежемесячных продаж текущего года. По сравнению с 2022 годом продажи подскочили в 4,5 раза.Читать далее
-
06.12.2023, 07:49
Как ГЛОНАСС поможет найти угнанный автомобиль?
В следующем году АО «ГЛОНАСС» планирует запустить новый сервис, который будет отслеживать автомобиль и поможет найти его в случае угона. Система также сообщит владельцу о попытках заглушить сигнал устройства.Читать далее
-
05.12.2023, 18:49
Суд постановил выдворить из России водителя Kia, который столкнулся с «Майбахом» Басты
Вечером 2 декабря черный Maybach, в котором рэпер Баста возвращался со своего концерта на петербургской «Газпром Арене», столкнулся с Kia Rio. Сегодня суд поставил выдворить из России водителя бюджетной легковушки.Читать далее
-
05.12.2023, 17:43
Петербургский завод Hyundai продлил режим простоя
Сборку автомобилей Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге приостановили в 2022 году. В отличие от других иностранных производителей корейцы категорически не хотели продавать предприятие и рассчитывали возобновить выпуск.Читать далее
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05.12.2023, 15:41
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У российских дилеров появились в продаже три новых для нашей страны модели сегмента SUV. Кроссоверы китайского бренда SWM собирают на калининградском заводе «Автотор». Цены стартуют от 2,4 млн рублей.Читать далее
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