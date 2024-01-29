«Чайку» с салоном и двигателем от Lexus продают за 75 млн рублей
Фото: Авито Авто
Фото: Авито Авто
Фото: Авито Авто
Фото: Авито Авто
Фото: Авито Авто
По традиции подобные рестомоды вызывают у автолюбителей противоречивые эмоции. С одной стороны, в классический автомобиль вдохнули новую жизнь, с другой – испортили отличный коллекционный экземпляр. Сейчас один из дилеров в Ростове-на-Дону продает на Авито Авто машину с пробегом свыше 60 тысяч километров за 75 млн рублей.
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07.11.2023, 11:00
5 самых дорогих автомобилей ГАЗ в ноябре 2023 года: «капсулы времени» по цене квартиры
Сборку легковых автомобилей обещают возобновить на мощностях Горьковского автозавода летом 2024 года. С большой долей вероятности, легендарное имя «Волга» получит перелицованная модель китайского бренда. Но на вторичном рынке можно и по сей день встретить немало легковых автомобилей, собранных в Нижнем Новгороде двадцать и более лет назад.Читать далее
-
19.01.2022, 14:09
«Чайку» с мотором от Camaro продают за 10 млн рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже раритетной советской «Чайки» ГАЗ-13 образца 1967 года. Автомобиль перенес пересадку «сердца». Вместо штатного 5,5-литрового двигателя установили американский мотор General Motors LT1, которым оснащали Chevrolet Camaro и Corvette.Читать далее
-
01.11.2020, 19:37
Три советские жемчужины для коллекционеров
Советские автомобили давно стали предметом коллекционирования. В интернете можно встретить объявления, где за них просят солидные суммы. Расскажем о трех наиболее желанных моделях для коллекционеров.Читать далее
-
01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
-
01.02.2024, 12:31
Что происходит в России на рынке запчастей: где больше контрафакта
С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
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