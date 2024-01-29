«Чайку» с салоном и двигателем от Lexus продают за 75 млн рублей

07.11.2023, 11:00

5 самых дорогих автомобилей ГАЗ в ноябре 2023 года: «капсулы времени» по цене квартиры

Сборку легковых автомобилей обещают возобновить на мощностях Горьковского автозавода летом 2024 года. С большой долей вероятности, легендарное имя «Волга» получит перелицованная модель китайского бренда. Но на вторичном рынке можно и по сей день встретить немало легковых автомобилей, собранных в Нижнем Новгороде двадцать и более лет назад.Читать далее